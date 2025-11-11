Cinco días de montaje y 1.500 personas implicadas: lo que no se vio de la gala de Los40 Music Awards 2025 en Valencia

Tres días de montaje y 1.500 personas implicadas: lo que no se vio de la gala de Los 40 Music Awards 2025 en Valencia

Es una mañana diferente en el Roig Arena. Va a ser una noche grande y en Valencia así se siente. Furgones negros empiezan a llegar por la puerta trasera y las vallas están casi instaladas para recibir a las celebridades invitadas.

Apenas faltan horas para que se celebren LOS40 Music Awards Santander 2025 y en su interior se cuecen todos los preparativos. Trabajan a contrarreloj. EL ESPAÑOL accede en exclusiva a la organización previa del evento.

La programación habitual en el recinto -donde habitualmente tienen lugar partidos de baloncesto, conciertos o conferencias- se ha paralizado para acoger única y exclusivamente la gala musical más importante a nivel nacional. Llevan cinco días de montaje y son alrededor de 1.500 personas implicadas las que trabajan por y para el espectáculo.

El despliegue es inmenso: técnicos, operarios, producción, cámaras, equipo creativo, chef, camareros, cocineros, staff... Todo eso sumado al equipo de cada artista invitado. Y todo el engranaje tiene que casar a la perfección para que el evento vaya rodado.

Muchos ya han pasado por el escenario; a otros se les escucha ensayar, como a Pablo Alborán, Dani Martín o Nicky Jam. En la pista central (bowl) se sentarán artistas de la talla de Rosalía, Aitana o Ed Sheeran e influencers como Violeta Mangriñán o Lola Lolita.

La alfombra roja aún luce empapelada en plástico. El equipo ultima el montaje de los escenarios y las cámaras que grabarán en directo el preshow de la gala.

Montaje del 'preshow' de la gala de Los40 Music Awards Santander. Raquel Granell

En medio de todo el trajín, se sienta a conversar con este diario Lara Ruiz, productora creativa del preshow de Los40, explica este "gran rol" que adquiere a lo largo del año. Trabaja sobre una idea creativa sobre la que influye la actualidad. "Estamos pendientes sobre lo que pasa en el mundo. El año pasado se adaptó a la dana, por lo que se rebajó el nivel de humor", señala.

Sobre el contenido, hay un hilo conductor que no mueve y que se rige por escaleta. Este 2025 el preshow empezó con un noticiario "tipo parodia" que trataba sobre el poder de la música, al que le seguía un anuncio "tipo teletienda".

En total, en el preshow se instalan tres sets (escenarios) donde rotan los artistas. "Según la hora de llegada a la alfombra roja, se le asigna un lugar a cada uno", afirma Ruiz. Aunque asegura que todo cambia en el directo, por lo que deben estar pendientes para cualquier cambio de última hora. Cris Regatero fue la locutora encargada de entrevistar a Rosalía.

Rosalía con Cris Regatero (locutora) en el 'preshow' de Los40 Music Awards Santander 2025. Raquel Granell

También concede unos minutos a EL ESPAÑOL Marcos Mejías, director técnico de sonido de Fluge Audiovisuales. Detalla que hay, principalmente, dos pasos diferenciados: sonorizar el recinto y habilitar la gala, que depende de los artistas.

Las discográficas les envían los materiales y ellos adecuan la actuación. Otro de los puntos importantes es el diseño de sonido, "en coordinación con la iluminación y a nivel visual". "Se busca que todo sea un bloque", indica, como uno de los retos que tienen por delante.

Respecto a qué comerán las celebridades, el chef Miguel Martí revela a este diario el menú para los casi 900 comensales (entre cantantes, creadores de contenido e invitados). El equipo de restauración del Roig Arena prepara para la noche un total de seis platos que degustarán 874 personas.

La gala

A partir de las 20.00 horas, el Roig Arena se convierte en una celebración de la música en todas sus formas. En una noche marcada por el talento, la diversidad y el compromiso social, los artistas más destacados del panorama nacional e internacional se dan cita para compartir escenario, emociones y reconocimientos.

Se viven momentos históricos como el estreno de 'Reliquia', uno de los temas del nuevo disco Lux de Rosalía, el anuncio de los ganadores y actuaciones inolvidables como la de Aitana y Ed Sheeran.

Con actuaciones memorables de Rosalía, Ed Sheeran, Feid, Aitana, Morat, Rels B y muchos más, la gala brilla con luz propia. Rosalía, además de presentar en directo su nuevo tema, se lleva el prestigioso Global Icon Award, mientras que Feid es uno de los grandes vencedores en la categoría urbana latina.