El pueblecito de 130 habitantes en Valencia que es un paraíso para hacer senderismo y coger setas en otoño

Otoño es la época del año perfecta para descubrir nuevos lugares y explorar nuevas rutas. En la Comunitat Valenciana cualquier lugar es bueno para perderse en los senderos y caminos que algunos de los pueblos menos habitados de la autonomía esconden.

En concreto, en la comarca del Rincón de Ademuz, en la provincia de Valencia, se encuentra un pequeño municipio de poco más de 100 habitantes que es idóneo para aquellos amantes del senderismo y de la naturaleza en estado puro.

Se trata de Casas Altas, un pequeño pueblo a dos horas de la ciudad que está escondido entre montañas y que se ha convertido en un auténtico tesoro para quienes buscan calma, naturaleza y rutas de senderismo.

Casas Altas conserva el encanto rural de los pueblos de antes gracias a sus calles estrechas de piedra, casas con teja árabe, una iglesia sencilla y una plaza donde el tiempo parece haberse detenido.

Las rutas de senderismo que parten desde el propio casco urbano permiten descubrir una naturaleza sorprendentemente diversa. Hay caminos que conducen hacia Casas Bajas, el pueblo vecino, o hacia pequeñas fuentes escondidas entre barrancos.

Una de las rutas destacadas es la conocida como 'Circular Casas Altas, La Muela por senda de las Picadoras', con unos 10,3 km de distancia y un desnivel positivo de unos 463 metros.

Este recorrido arranca desde el pueblo, asciende por la senda de las Picadoras hasta la meseta de La Muela, y ofrece buenas panorámicas del valle del Río Turia.

Otra opción muy accesible es la de 'Casas Altas – Mirador Tío Chotas – Mirador de la Muela', que apenas cubre 2,2 km con solo 21 m de desnivel y es perfecta para un paseo tranquilo, incluso recorrerlo en familia.

El pueblo perfecto para hacer senderismo. Turisme CV

Junto a ella, otra de las opciones relativamente sencillas es la 'Ruta circular Casas Altas por senda del Barranco de la Húmbria Negra, Pino Obélix y Fuente Bellido', que tiene unos 9,6 km, más de 300 m de desnivel y atraviesa gargantas, pinares, entre los que destaca un singular pino llamado 'Pino Obélix'.

Casas altas

El pequeño pueblo de Casas Altas es una joya escondida en el corazón de la provincia de Valencia. Cuenta con una población de tan solo 139 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y se encuentra en plena lucha contra la despoblación.

Su núcleo histórico, de origen medieval, se sitúa junto a un meandro del río Turia. Destacan sus callejuelas empedradas y las viviendas tradicionales, llenas de encanto y autenticidad.

Tras recorrer sin prisa el casco antiguo, puede visitarse la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, del siglo XVII, el histórico Molino Viejo del siglo XIX y la popular fuente del Tornajo.

Entre los recorridos más agradables figuran las rutas que siguen la ribera del Turia, las que alcanzan el Acueducto de Pedrajas o las que conducen hasta la antigua Barraca de las Picadoras.

El Paraje Natural Municipal Fuente Bellido ofrece fuentes naturales, construcciones de piedra seca reconocidas por la UNESCO y una fauna diversa donde habitan ciervos, corzos, águilas reales y búhos reales.