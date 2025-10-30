Cristina Boscá, presentadora de Los40 Music Awards: "Llevo 14 años haciéndolo, pero esta vez va a ser la más luminosa"

No es inteligencia artificial, ni es ningún tipo de broma. Artistas tan importantes como Ed Sheeran, Aitana y Pablo Alborán se congregarán en Valencia el próximo 7 de noviembre para ofrecer un concierto único: la gala de Los 40 Music Awards.

Y como cualquier otra, esta gala necesita alguien que la presente. En concreto, esta estará dirigida por Dani Moreno El Gallo y Cristina Boscá.

Ella es valenciana, y lleva 14 años subiéndose al escenario para presentar los premios. Pero como ha asegurado a EL ESPAÑOL, este año será especial: "Va a ser la más luminosa para apoyar a Valencia tras la dana".

Se trata de una gala de premios musicales que reúne a decenas de cantantes de todo el mundo para reconocer su trayectoria en la música. Además de los propios galardones, a lo largo de la gala tienen lugar varias actuaciones musicales.

Por ejemplo, cantantes internacionales como Ed Sheeran, Morat, Beéle, Myles Smith, Danny Ocean y Alleh & Yorghaki cantarán durante los premios. A nivel nacional, el cartel incluye a Rosalía, Aitana, Dani Martín, Pablo Alborán, Dani Fernández, Rels B y Nil Moliner.

A menos de dos semanas para el gran día, Boscá asegura que está "súper emocionada": "Valencia es mi tierra, y después de todo lo que pasó el año pasado es una alegría llevar algo de luz".

Precisamente en Valencia empezó su carrera profesional. Concretamente, en Gandía. Allí estudió Comunicación Audiovisual en la UPV. A su vez, empezó a trabajar en una radio local. "Me escucharon de Los 40 Gandía y me dijeron de ir a trabajar con ellos", relata.

Y añade: "Un día, haciendo un directo me vio el subdirector de Los 40 Madrid y me dijo que quería ficharme para ponerme de locutora nacional en Madrid".

Así, lleva más de 15 años trabajando en la emisora, y allí ha podido cumplir uno de sus mayores sueños: presentar el programa Anda Ya. "Yo iba al instituto escuchando a JuanMa Ortega y luego a Frank Blanco", recuerda. Y ahora está a un año de cumplir los 15 como presentadora de los premios musicales más importantes del país.

Sobre la presente edición explica cómo, al barajar posibles destinos de la gala de 2025, la locutora lo tuvo claro: "Le dije a mi jefe que Valencia tenía que ser un lugar". "Me dijo que teníamos que conseguirlo", añade.

Dani Moreno y Cristina Boscá en Los 40 Music Awards. SER

"Queremos sembrar ilusión y dar alegría, y por supuesto acompañar en el sentimiento a todas las personas que siguen sufriendo la dana. Y seguir dando visibilidad a Valencia por todo lo que sigue haciendo falta", subraya Boscá.

Así, el próximo 7 de noviembre la locutora se sentirá como en casa. Además de por miles de fans, cuenta que estará arropada por sus amigas. "Tengo la suerte de que han comprado entradas, siempre me ven por la tele y ahora van a disfrutar de la experiencia", explica.

Porque Boscá no entiende de nervios. Asegura que "siempre" se ha sentido bien. Eso sí, ha notado la evolución de los medios de comunicación: "Han crecido a un nivel vertiginoso, antes era todo un poco más encorsetado, podías ser menos tú mismo", recuerda.

Ahora, asegura que todo eso ha cambiado, y "con un teléfono móvil puedes crear tu propio universo y hablar y sentir como tú quieres". "En los medios es una oportunidad para ser más nosotros mismos", añade.

De cara al 7 de noviembre recalca que se siente "relajada y feliz", aunque confiesa que la pasada edición no fue así: "No sabía si iba a poder tener energía para subirme al escenario después de la dana". Lo hizo, y para ella fue "muy emocionante y duro".