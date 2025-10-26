La paella de un restaurante de Zaragoza que indigna a los valencianos: hecha al horno, con pimiento rojo y guisantes

Paella solo hay una, es algo de lo que son muy conscientes todos los valencianos que han crecido con esta referencia gastronómica en sus casas. Sin embargo, su gran popularidad nacional y mundial hace que muchos se atrevan a inventar nuevas formas de cocinarla.

Algunos simplemente incluyen variaciones mínimas, pero otros rompen con la tradición y crean composiciones que algunos consideran un auténtico despropósito, lo que hace que ni siquiera se pueda llamar paella valenciana.

En Zaragoza, un restaurante ha roto con todos los estándares de la tradición mediterránea y valenciana de paella. En el local conocido como Rausan, en Alfajarín, preparan una 'paella' que indigna a los valencianos.

Lo primero que llama la atención es dónde se prepara, ya que el recipiente no es una paella, se trata de una bandeja metálica en la que se prepara el arroz con el resto de ingredientes. "Esa paellita buena", exclama la persona que graba el vídeo.

La siguiente toma, por si no era suficiente con ver una paella cocinada en un recipiente que no es una paella, el chef va a buscar el resultado final al horno, donde saca la bandeja con el arroz terminado. "Mirad qué cosa sale del horno, qué maravilla", expresa.

Al mostrar el resultado a cámara, se observa cómo el arroz se combina con una multitud de ingredientes de distintos colores, desde pimiento rojo hasta guisantes, dos de los enemigos de la receta tradicional.

Al dejarlo en la encimera, el cocinero mezcla el arroz con todos los ingredientes para servirlo en el plato y sacarlo a la mesa. "Qué locura, cosa rica", concluye el vídeo.

Los más puristas cuando ven una receta así de la paella no pueden llamarle como tal, ya que este icono gastronómico tiene una única forma de prepararse. Para no atentar contra la tradición, cualquier cocinero debe tener en cuenta los ingredientes básicos para preparar una auténtica paella valenciana.

Además de un arroz de máxima calidad, como La Fallera Bomba, se debe utilizar agua, aceite de oliva virgen extra, sal y azafrán en hebra, tomate y pimentón.

También lleva una cantidad moderada de pollo, conejo, bajoqueta (judía verde plana) y de garrofó (judía blanca típica de la región).

Cualquier otro alimento se considera un atentado contra las buenas costumbres de las paellas, sobre todo los guisantes y la cebolla cuya utilización les parece aberrante a los valencianos.

En otras recetas o regiones, al arroz que los valencianos llaman ‘arroz con cosas’ se le echa caldo de pescado o de carne, pero en Valencia se cocina siempre con agua, para así conseguir el caldo con los propios ingredientes de la paella valenciana.

La cantidad de agua que se debe utilizar cuando se utiliza un grano como este Fallera Bomba es de 2,5/3 de caldo por 1 de arroz.