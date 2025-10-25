Ibai Rider es retado a hacer una paella valenciana para 50 personas: "Voy a repartir las raciones a gente necesitada"

El creador de contenido Ibai Rider ha sido retado por su comunidad de seguidores: tiene que cocinar una paella valenciana para 50 personas. Y no solo eso, sino que debe repartir las raciones a gente necesitada.

El joven ha iniciado una nueva aventura en redes sociales. Quiere llegar a tener un millón de seguidores, y para ello se ha propuesto un reto: de cada vídeo que publique, debe hacer lo que diga el comentario con más likes.

En este caso, ese comentario le reta a cocinar el plato valenciano más típico: "Haz una paella tú solito para 50 personas y reparte las raciones a gente necesitada", escribe un usuario.

El reto no se queda ahí. Esa paella, apunta, puede repartirla "a gente de la calle" o bien "llevarla a algún lugar de acogida para personas vulnerables".

Así, Ibai aparece en el vídeo cocinando la paella. De hecho, hace dos: "Esta paella es para 25 personas así que vamos a hacer dos", explica.

Una vez cocinada, mete el arroz en 50 tuppers y, junto a un tenedor cada uno, los recoge todos en un par de bolsas grandes. Las carga en el coche y empieza el reparto.

Recorre las calles de su ciudad buscando a gente sin techo para darles una de las raciones de paella. "Es gratis", se le escucha decir. Al caer la noche, opta por acercarse a un albergue y acaba de repartir la comida.

Paella valenciana

La paella valenciana es el símbolo gastronómico que ha traspasado fronteras hasta ser mundialmente conocida. De hecho, ha sido declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial para preservar la receta y las tradiciones sociales y agrícolas que rodean su preparación.

El reconocimiento oficial fue otorgado por la Generalitat Valenciana en noviembre de 2021, y posteriormente recogido en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2022, asegurando así su protección a nivel nacional, ya que la paella no se entiende solo como un plato, sino como una experiencia cultural compartida.

Para su reconocimiento, se estableció una receta oficial con diez ingredientes indispensables: arroz con Denominación de Origen Valencia, pollo, conejo, judía verde plana, garrofón, aceite de oliva, agua, tomate, sal y azafrán.

Algunos cocineros añaden pimentón dulce, romero o caracoles, según la temporada. Sin embargo, se excluyen ingredientes populares en versiones modernas como guisantes, chorizo o mariscos, ya que no concuerdan con la tradición valenciana.

La paella ha trascendido lo culinario para convertirse en un ritual social. Reunir familia y amigos alrededor del fuego, compartir el arroz y respetar los tiempos son costumbres que refuerzan identidad comunitaria.