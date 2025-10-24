Dónde probar el vino con Denominación de Origen de Utiel-Requena en Valencia: "Estamos en cinco barrios"

Degustar el vino con Denominación de Origen (DO) de Utiel-Requena en Valencia ya es posible. La cita URbanitas del VINO llega a la ciudad: "Estamos en cinco barrios".

"Si vives el vino, este es tu plan", aseguran desde la organización. Se trata de una nueva cita imprescindible para quienes disfrutan del vino, la ciudad y la cultura.

Las bodegas de la DO Utiel-Requena llegan a Valencia para transformar locales y espacios en puntos de encuentro donde catar, compartir y descubrir el vino como estilo de vida.

Una propuesta que acerca los vinos de la DO a distribuidores, restauración, medios de comunicación, influencers y público final.

URbanitas del VINO abre sus puertas al público general y se desplegará por Valencia del 21 al 31 de octubre en cinco barrios. En cada uno, dos locales acogerán distintas propuestas: tardeos, catas minimalistas, maridajes y afterworks que invitan a vivir el vino de forma cercana y urbana.

El Cabañal

En El Cabañal, la propuesta llega a dos epicentros, Mercader y Casa Montaña. En Casa Montaña, Alejandro García ha apostado por dos acciones en una, desde 21 al 30 de octubre.

Y es que, por un lado, la pizarra de este emblemático establecimiento se llenará de referencias de esta Denominación de Origen, dando protagonismo a uvas tan autóctonas como bobal, merseguera o tardana, junto a otras propuestas.

Además, durante la acción, los platos de su exquisito Menú 1836+, serán acompañados por una selección a la altura de esos bocados.

Por su parte Mercader Cabanyal apuesta por tres singulares catas, los días 22, 23 y 24 de octubre, como aperitivo de una auténtica fiesta del vino con URbanitas by Mercader.

Tendrá lugar el 25 de octubes y se prolongará desde la 13h hasta bien entrada la tarde. Funcionará por el método de tickets con 3 degustaciones de vino y una tapa por 15 euros.

Estarán disponibles los vinos de las 35 bodegas que participan en la acción. Además, el día contará con dos actuaciones de música en directo, a las 13 horas y a las 18 horas.

Pla del Reial

En un barrio lleno de vida, de tardeos, de terrazas y de vinos por copas, URbanitas del vino se acerca a dos locales emblemáticos, Llebeig y Pope Ultramarinos.

En ambos la acción está clara, que las copas de vino esos diez días trasporten hasta las tierras altas del altiplano valenciano.

Llebeig es uno de los locales «de siempre» para los valencianos con una trayectoria excepcional desde hace décadas. Es uno de esos locales que es capaz de adaptarse al paso del día con propuestas singulares.

Por su parte, Pope Ultramarinos se afianza como una de las propuestas más destacadas del «ultramarino» de toda la vida, basándolo todo en un producto de enorme calidad. Ambos locales prometen sorpresas con URbanitas del vino.

L’Eixample

Este barrio está que hierve. Es uno de los preferidos valencianos para sus horas de ocio, bien sea en el aperitivo, la comida, el tardeo o la cena. En este escenario URbanitas del vino llega a dos locales que no dejan indiferente a nadie y en los que los vinos singulares tienen su espacio.

Para esta acción Travieso Bar ofrecerá vinos seleccionados de las bodegas participantes tanto por copas como por botellas junto a su oferta gastronómica.

En el caso de Maestro Bar, otra de las propuestas claramente de moda en la ciudad, estos vinos irán a su «pizarra» por copas, pero también se ofrecerán por botellas. El juego de atreverte con vinos singulares de Utiel-Requena está servido. Travieso Bar celebra la acción del 21 al 25, mientras que Maestro Bar lo hace del 21 al 30.

El Carmen

Vamos a la València histórica porque URbanitas del vino también llega hasta El Carmen. Y lo hace con un local más que recomendable, Vinostrum, uno de esos pequeños tesoros que todos deberíamos tener como nuestro refugio gastronómico de cabecera.

Allí Luis y Lidia combinarán singulares vinos de esta Denominación de Origen con sus excepcionales bocados. Por copas o por botellas, no hay normas escritas del 21 al 30 de octubre.

Y de un clásico a uno que pisa muy fuerte desde su apertura. Borgia Wine Bar es la segunda «pata», junto a Alenar, de Jordi Gil. Si el vino valenciano ya es un enorme proganista en Alenar, con Borgia alcanza un tratamiento excepcional. Borgia apuesta por una cata espectacular en la tarde del domingo 26 de octubre, y por el copeo con UR entre ese mismo 26 y el 30.

Russafa

Y no podía faltar Russafa, el barrio que nunca duerme. URbanitas del vino llega a dos establecimientos muy singulares y queridos dentro del barrio: Bodega Biosca y Che Vins.

El primero apuesta por dos de sus clásicos afterworks, los miércoles 22 y 29 de octubre a las 19,30h, con el incombustible presidente de los sumilleres valencianos Paco Guillén guiándolo todo.

Por su parte Che Vins apuesta por dos «mini ferias» temáticas de Utiel-Requena, con 5 bodegas en cada una de ellas. Serán durante la tarde del jueves 23 y el jueves 30 de octubre, una oportunidad ideal para conocer de primera mano los productos de esas bodegas, departiendo con los propios bodegueros.

Con esta iniciativa, la DO Utiel-Requena refuerza su conexión con la ciudad de Valencia y abre un espacio de descubrimiento para nuevos públicos, demostrando que el vino es también cultura, ocio y ciudad.