Melchor (22), director comercial y el nuevo soltero de La Isla de Las Tentaciones: "A mí cualquier tía me gusta"

Melchor (22), director comercial y el nuevo soltero de la Isla de las Tentaciones.

Un joven de 22 años va a representar a Valencia en la próxima edición de La Isla de Las Tentaciones. Se llama Melchor García, y es uno de los solteros de esta novena temporada del programa.

Los televidentes ya han podido conocer tanto a Melchor como al resto de concursantes del programa: otros nueve solteros y diez solteras. Cada uno llegado desde un punto del país.

Uno de ellos es Melchor. A sus 22 años, ha decidido probar esta vía para encontrar el amor. Actualmente está soltero, aunque asegura que "cualquier tía" le gusta.

Melchor vive en Valencia, y allí trabaja en una empresa de eficiencia energética. Una vida profesional que ha tenido que pausar durante un tiempo, mientras se rodaba el programa.

A través de sus redes sociales también se puede descubrir un poco más sobre él. Normalmente publica fotos con amigos y de fiesta, por lo que le gusta pasárselo bien. Además, tiene varias carpetas de imágenes en países como Suecia, Emiratos Árabes, Dinamarca y Hungría, entre muchos otros. Un chico viajero.

En lo relativo al amor, en su vídeo de presentación para La Isla de las Tentaciones, Melchor hace un llamamiento a las diez solteras del programa: "Te voy a convencer y vas a salir conmigo de la mano".

Además, asegura que en una relación "siempre" ha sido fiel, pero cuando está soltero es "lo más golfo que puedas conocer".

Y explica cuál es su prototipo de mujer: suele tender a rubias, pero asegura que no se cierra a nada. "Soy un poco superficial", reconoce.

Aunque todavía no es pública la fecha del estreno de la nueva temporada del programa, para abrir boca sí que se emite desde principios del mes de octubre el programa Rumbo a las Tentaciones.

Nueva edición

La novena temporada del programa concluyó su grabación a finales de julio en República Dominicana. Tras volver a España, Sandra Barneda, presentadora del formato desde su segunda edición, compartió en redes sociales sus impresiones tras terminar esta nueva temporada, para la que, por primera vez, se ha hecho un casting abierto.

A través de Instagram, se mostró emocionada por la experiencia vivida durante las semanas de grabación. La comunicadora catalana también confesó que el rodaje estuvo lleno de emociones intensas: "Hemos reído, llorado, nos hemos abrazado y hemos trabajado duro".

La presentadora agradeció al equipo que la acompaña edición tras edición. En particular, mencionó a su maquilladora y peluquera Ruth García y al estilista Óscar Gómez. "¡Qué buenos momentos de descompresión hemos vivido en esta nueva aventura!", expresó con entusiasmo.

Como es habitual, el programa volverá a enfrentar a varias parejas a una experiencia extrema de separación. Durante varias semanas, los concursantes vivirán en villas distintas, rodeados de solteros y solteras dispuestos a tentarles.

La dinámica del reality, que combina pruebas emocionales, videos reveladores y decisiones definitivas, ha sido clave en su éxito continuado. La tensión entre la fidelidad y la tentación, sumada a los momentos de ruptura o reafirmación, mantiene a la audiencia enganchada año tras año.