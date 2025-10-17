Los importantes premios que se celebran por primera vez en Valencia: reúnen a cantantes como Aitana y Ed Sheeran

Empieza la cuenta atrás para la fiesta de la música más importante de España: Los40 Music Awards Santander 2025, que por primera vez se celebran en Valencia.

La gala tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Roig Arena, por donde pasarán artistas nacionales e internacionales de la talla de Ed Sheeran y Aitana, entre otros.

Además, se reconocerán los mejores trabajos a los cantantes y grupos. Todo ello, además, con un gran cartel de nominaciones que ponen en valor sus trayectorias.

Todavía no se conocen los nombres de todos los artistas y grupos que actuarán en esta gala en Valencia, aunque desde Los40 ya han dado algunas pistas más que importantes.

Cantantes internacionales como Ed Sheeran, Morat, Beéle, Myles Smith, Danny Ocean y Alleh & Yorghaki cantarán durante los premios.

A nivel nacional, el cartel se va completando con artistas como Aitana, Dani Martín, Pablo Alborán, Dani Fernández, Rels B y Nil Moliner, entre otros.

Así, el evento convertirá Valencia en el epicentro mundial de la música, reforzando el compromiso de la emisora con la capital del Turia.

Nominados

Dani Moreno El Gallo, Cristina Boscá y Tony Aguilar, acompañados de los principales locutores de LOS40, ya han anunciado en un programa especial la esperada lista de nominados de los premios.

En la Categoría España parten como favoritos Aitana, Lola Indigo y Dani Fernández con seis nominaciones, seguidos de Dani Martín y Quevedo, que suman cuatro, y de Nil Moliner y Rels B, con tres candidaturas cada uno.

Todos ellos indiscutibles estrellas del pop en español que tienen en común estar cerrando uno de los años más importantes de su carrera.

Dentro de este apartado, también optan a dos premios artistas como Bad Gyal, DePol, Naiara, Pablo Alborán o Vicco.

La Categoría Internacional está encabezada por Ed Sheeran y Myles Smith, que optan a tres premios cada uno. En esta edición, Ed Sheeran, Coldplay, Gracie Abrams, Lady Gaga, Miley Cyrus y Sabrina Carpenter son los aspirantes a Mejor Artista o Grupo.

Por su parte, Myles Smith, Alex Warren, Lola Young, HUNTR/X, Rosé y Sombr están nominados a Mejor Artista Revelación.

Además, Ed Sheeran, Alex Warren, Myles Smith, Damiano David, Teddy Swims y Gracie Abrams se disputarán el trofeo a Mejor Canción; y Ed Sheeran, Myles Smith, Lady Gaga, The Weekend, Damiano David y Coldplay lucharán por alzarse con la victoria en Mejor Álbum.

Por último, la Categoría Global Latina está liderada por Feid, con seis candidaturas, Bad Bunny, Beéle, Emilia, Kapo, Mora, Morat y Rauw Alejandro con cinco, Karol G y Sebastián Yatra con cuatro, y Camilo, Danny Ocean, Omar Courtz con tres.

Además, artistas como Nicky Jam, Alleh & Yorghaki, Shakira, Ca7riel & Paco Amoroso, Manuel Turizo, Myke Towers, Ovy on the Drums, Trueno, Maluma, María Becerra, Luck Ra, De La Rose o Nicki Nicole, entre otros, también figuran en la lista de nominados.