El pueblo de Valencia en el que veranean Juan del Val y Nuria Roca: un paraíso natural a 30 minutos de la ciudad

El pueblo de Valencia en el que veranean Juan del Val y Nuria Roca. EE

Juan del Val se alzó con la victoria en la 74.ª edición del Premio Planeta con su novela Vera, una historia de amor. Ha recibido el galardón durante la gala que tradicionalmente celebra el Grupo Planeta cada 15 de octubre.

Al recoger el galardón tuvo unas emotivas palabras y se lo dedicó a sus padres, a sus hijos y a su mujer, Nuria Roca, que fue la gran protagonista de su discurso. "Este premio es para una persona, que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido", expresó.

La mediática pareja, que cada semana aparece en El Hormiguero, comenzó este verano en una localidad del interior de la provincia de Valencia, muy cerca de donde nació la mujer de Juan del Val.

"Casa. Paella. Besos y abrazos", reza la descripción de una imagen de Instagram que publicó Nuria Roca en una comida en la casa familiar, ubicada en Náquera. Y es que, la "primera parada" de las vacaciones de la pareja fue en este municipio de la comarca del Camp de Turia.

En el pueblo reside su madre y lo eligieron antes de emprender su viaje a la isla de Menorca. Un lugar especial siempre para la valenciana nacida en Moncada, ya que, para la presentadora, Valencia es "hogar".

Tal y como aseguró en una entrevista para la revista Lecturas, este municipio es su "oasis" de paz. "Es la casa familiar y es como volver a ser pequeño. En ese lugar no existe tele, focos, no hay micros y es todo fantástico. De vez en cuando viene muy bien", aseguró.

Y es que Nuria Roca, pese a su ajetreada vida en Madrid, mantiene un fuerte vínculo emocional y familiar con Valencia, su tierra natal, buscando momentos durante el año y las vacaciones para pasar tiempo en familia en la terreta.

Además, Náquera no es el único lugar en el que la presentadora disfrutó de sus vacaciones. El pasado verano, en una escapada con amigas, también visitó la aldea de Corcolilla, una aldea de tan solo 700 habitantes a 100 kilómetros de la ciudad.

Náquera

Con una población de 8.308 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta comarca del norte de Valencia cuenta con un privilegiado entorno natural e histórico.

Rodeado de montañas y vegetación, se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra Calderona, lo que lo convierte en un paraíso para quienes disfrutan de la naturaleza en estado puro.

Junto a su atractivo natural, también proporciona múltiples posibilidades para el ocio activo al aire libre, como rutas de senderismo, paseos en bicicleta o rutas entre paisajes de gran belleza.

Pero, más allá de su riqueza natural, Náquera también sorprende por su legado histórico y arquitectónico. Y es que el casco antiguo conserva la estructura de tiempos pasados, con calles estrechas y empedradas que revelan su origen medieval.

Náquera. Turisme CV

Entre sus construcciones más destacadas se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, un templo del siglo XVIII, así como la ermita de San Francisco, levantada entre 1919 y 1921 gracias al esfuerzo colectivo de sus vecinos, como homenaje a una anterior ermita desaparecida.

Premio Planeta

El popular periodista se hizo con el galardón mejor dotado económicamente de la literatura española -un millón de euros- en su 74º edición gracias a su novela 'Vera, una historia de amor'.

"Esto es tan asombroso, es una cosa tan fantástica, que parece que solo le puede pasar a los demás. Y mi vida es un poco eso" ha reconocido en su discurso al tiempo que ha admitido que "está llena de momentos maravillosos que siempre parecían estar destinados a cualquier otro que no fuera yo".

"Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estaba completamente destinada al fracaso. Expulsado del sistema, fueron años en los que todo era polvo, era hormigón, eran obras, era tierra", expresó.