Es cero turístico pero la gente se desvía para comer en este restaurante de Castellón: "Es una joya escondida"

El restaurante en el que la gente se desvía para comer. EE

Auténticos paraísos naturales se esconden en la Comunitat Valenciana, municipios que pese a no presentar grandes cifras turísticas, merecen una visita por su belleza y por sus múltiples atractivos históricos.

Pero también gastronómicos, una de las principales atracciones de los municipios especialmente del interior de la autonomía, como es el caso de Traiguera, una pequeña localidad de la provincia de Castellón de poco más de 1.000 habitantes en la que la gente se desvía para comer en uno de sus restaurantes.

Se trata de la Casa dels Capellans, un restaurante galardonado con un Solete Repsol que ha conseguido elevar la popularidad de la localidad del interior de la región y ubicada a una hora de la ciudad de Valencia.

Situado a tres kilómetros al sur de la localidad, en una hondonada que separa los términos de Traiguera y Cervera, denominada Serra d'en Menor, se encuentra Casa dels Capellans, que cuenta con una propuesta culinaria autóctona y muy reconocida.

Ubicado en el paraje monumental del Real Santuario Virgen Fuente de la Salud, Casa dels Capellans no solo honra la historia del lugar, sino que rinde culto al sabor mediterráneo a través de una propuesta que combina la tradición con la creatividad contemporánea.

Su cocina gira en torno al respeto por el producto de proximidad y la estacionalidad. Su carta apuesta por ingredientes locales, reinterpretados con técnicas modernas para realzar el sabor y mantener la tradición.

Carnes seleccionadas, pescados frescos del litoral y verduras de temporada son los protagonistas de una oferta donde lo esencial nunca pierde protagonismo.

Casa dels Capellans. Turisme de Traiguera

La propuesta culinaria de Casa dels Capellans está firmemente anclada en la tradición, pero abierta a la interpretación creativa. Es una técnica depurada, combinaciones equilibradas y una clara intención: emocionar a través del sabor.

Traiguera

Pese a que Traiguera no sea muy conocido a nivel regional, la belleza que alberga es incomparable. Cuenta con una población de 1.378 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), además de con un extenso patrimonio histórico.

La localidad ha sido históricamente un enclave de gran relevancia, situado en un importante eje de comunicación junto a la antigua Vía Augusta romana.

A lo largo de los siglos, diferentes civilizaciones han dejado su huella en el municipio. Tras el período musulmán, pasó a formar parte de las posesiones de las órdenes del Hospital y de Montesa, legado que puede apreciarse tanto en su casco urbano como en los alrededores.

Atractivo histórico y natural

Una visita por el centro urbano permite descubrir el recinto amurallado medieval y la ampliación abaluartada del siglo XVII, ambos declarados Bien de Interés Cultural. En la Calle Mayor destacan construcciones de estilo gótico, como la del Ayuntamiento, junto a otras de estilo renacentista.

Templo Santuario Font de la Salut. Maestrat

También merece especial atención la Iglesia de la Asunción, erigida entre los siglos XVI y XVII, que alberga un museo parroquial de notable interés.

En las afueras del núcleo urbano se encuentra el Real Santuario de la Virgen de la Fuente de la Salud, también declarado Bien de Interés Cultural. Este edificio comenzó a construirse en el siglo XIV, y se puede visitar mediante recorridos guiados que permiten conocer en profundidad su historia y arquitectura.

Por último, Traiguera cuenta con una arraigada tradición alfarera, que continúa siendo parte del patrimonio cultural local.

El municipio ofrece múltiples rutas para recorrer a pie o en bicicleta, que atraviesan paisajes variados y contribuyen a una experiencia completa de naturaleza, historia y cultura. Es "un lugar idílico", afirman los usuarios en redes sociales.