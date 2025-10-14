Antonio y Toni, padre e hijo, al frente de una icónica taberna que lanza una nueva bebida: "Es un homenaje a Valencia"

L'anís del foc (El anís del fuego). Así han bautizado Antonio Manuel Martínez y Toni Martínez a la cazalla artesanal que han creado.

Son padre e hijo y regentan la emblemática Taberna Antonio Manuel del centro de Valencia, que ahora da el salto al mundo de los destilados.

Esta creación, "de carácter local y espíritu festivo", rinde homenaje a la ciudad y sus tradiciones mediante una propuesta personal y renovada.

El proyecto nace por el deseo de seguir profundizando en la cultura valenciana. La idea llegó a los propietarios de la taberna hace dos años en un almuerzo con amigos.

En el momento de pedir la cazalla, salió el tema de idear la suya propia. Lo que en un principio pareció una anécdota tomó forma meses después, cuando decidieron iniciar la producción.

"El proceso de elaboración arrancó hace ya ocho meses y se han sumado amigos del sector", destaca Antonio Manuel.

Ahora, puede adquirirse tanto en la taberna de la calle San Vicente Mártir como en la página web anisdelfoc.es y en el puesto Dulces de España del Mercado Central, también de su propiedad.

Identidad

El resultado de tantos meses de trabajo es una bebida alcohólica con "identidad propia" y de corte más moderno que las que pueden encontrarse en el mercado.

L'anís del foc tiene 43% vol. -un grado alcohólico común en la cazalla-, pero ha pasado por un proceso de doble destilación, lo que le aporta más pureza de aroma.

Elaborada de manera artesanal en un alambique tradicional de cobre de 1.000 litros de capacidad en Bodegas Urbanas, a las afueras de Godella (Valencia), este destilado anisado es ligero y fácil de beber.

"La cazalla de la Taberna Antonio Manuel es pura, elegante y de calidad", indica Diego Fernández, enólogo de la bodega y destilería, ya que está hecha con ingredientes ecológicos que sientan bien, es decir, "que sea suave al entrar en boca y, por lo tanto, más placentera".

En paralelo a la elaboración, Antonio Manuel y Toni trabajaron el naming y el diseño de la marca. L'anís del foc es un homenaje a Valencia, las Fallas y a una noche tan especial como la Nit del Foc. Aunque también al anís, el ingrediente fundamental de la cazalla.

Con este juego de palabras buscan reivindicar la cazalla "de siempre", aquella que no puede faltar en una larga sobremesa.

El diseño ha corrido a cargo de Sofía Regidor, una estudiante de Bellas Artes que ha dotado de personalidad al producto a través de una etiqueta en tonos marrones, rojizos y amarillos. Con colores y símbolos como el fuego, que representan la cultura y tradición valencianas.

A la nueva cazalla se suma un vaso personalizado con el lema Cassalla L'anís del foc, que ya está a la venta.

En el proceso de diseño del recipiente ha participado Alberto Martínez, hermano de Antonio Manuel. En él incluye expresiones valencianas en uno de los laterales -del tipo Tot per l'aire o La mare que va- y, en el otro, las recetas y medidas para preparar los típicos combinados valencianos: el barrejat, la palometa o el canari.

Taberna Antonio Manuel

Con casi 15 años de trayectoria, la Taberna Antonio Manuel es un establecimiento familiar que en la actualidad regentan Antonio Manuel y Toni, padre e hijo, pero por el que antes también pasaron los padres del primero, Gema y Antonio.

"Siempre fueron un soporte esencial en el proyecto, al igual que mis hermanos Alberto, el cual trabaja a mi lado, y Juan, que junto a mi hija María son el apoyo perfecto para afrontar todas nuestras locuras", recuerda Antonio Manuel.

¿Lo que vendrá? Del 24 al 26 de octubre, los creadores de L'anís del foc participarán en la II edición de la Fira de la Cassalla de Real, municipio con amplia tradición destilera.

Además, ya trabajan en un sorteo para los compradores de las 100 primeras botellas de la cazalla. El ganador conseguirá una entrada para ver el año que viene la mascletà del 18 de marzo, el día de la Nit del Foc, desde el balcón del Ayuntamiento de València.

Esa primera tirada será especial no solo por el sorteo, también porque su presentación va a ser diferente: las botellas irán acompañadas del vaso personalizado y empaquetadas en un estuche del cual colgará una etiqueta en tres dimensiones con la forma del logo.

Más adelante, en 2026, la familia de hosteleros plantea lanzar otra bebida espirituosa de inspiración fallera.

Padre e hijo transmiten que L'anís del foc "ha llegado para quedarse y ser protagonista de celebraciones auténticas y noches inolvidables". "Porque, a veces, de un almuerzo entre amigos pueden surgir grandes ideas", concluyen.