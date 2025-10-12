El nuevo restaurante de tapas que está de moda en el centro de Valencia: "Se ha convertido en uno de mis sitios favoritos"

Valencia tiene restaurantes para todos los gustos. Tanto para amantes de la gastronomía mediterránea como para los más experimentales, hay opciones diferentes según lo que cada persona quiere en cada momento.

Y para los amantes del tapeo, ha llegado un nuevo restaurante en pleno centro de Valencia del que hablan maravillas. "Pensaba que iba a ser la típica apertura de postureo y se ha acabado convirtiendo en uno de mis sitios favoritos".

Así lo asegura Ana Belén, creadora de contenido gastronómico en redes sociales, que ha alucinado con el Barecito. Se trata de un nuevo restaurante ubicado en el corazón de la ciudad, en plena Plaza del Ayuntamiento.

"Se trata de un nuevo rincón en el que combinan tradición e innovación", asegura. Pero, si algo destaca la influencer del local es su oferta gastronómica y la calidez del entorno y el personal. "Tienen tapitas con alma y un ambiente cálido que te hace quedarte un rato más".

Cuenta con una calidad precio "increíble" además de platos y tapas de autor. En el vídeo, Ana prueba diferentes opciones, desde las bravas hasta las gildas o las croquetas de bogavante.

Pero, para ella, el "plato estrella" fueron los macarrones a la boloñesa con rabo de toro, una opción para disfrutar de lo mejor de dos mundos.

Pero, en un conjunto, la propuesta del Barecito consiste en tapas pequeñas pero muy elaboradas, siguiendo el estilo de Mistela, Cassalla, Cremaet y Bajoqueta, también propiedad del Grupo Gastroadictos.

Barecito

Aunque el bar está bajo el Hotel Meliá Plaza, su entrada es libre desde la calle. El ambiente parece familiar y acogedor desde el primer momento.

Hasta su barra, mesas altas y terraza atraen decenas de personas diariamente. En ocasiones sin reserva es difícil que entren enseguida. Ofrecen bocados rápidos a ejecutivos y platos accesibles a turistas exigentes.

Cuando un grupo logra marcar tendencia, mantenerla es lo difícil. Sus bravas pican, la ensaladilla es notable. Pero el auténtico acierto es el “bikini” de ternera ahumada y tres quesos: el plato estrella.

‘Barecito’ busca cautivar valencianos y turistas, y parece estarlo logrando. Al pasar frente al local, casi siempre está lleno, incluso con cola.

La calidad de sus platos junto a su ubicación han convertido a este establecimiento en toda una referencia a pesar de su corta edad, lo que ha hecho que los influencers se fijen en él y aprecien la calidad de sus composiciones.