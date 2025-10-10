El mayor mercado medieval llega a Valencia: artesanía y recreaciones históricas en un pueblo romano de ensueño

Uno de los mayores mercados medievales de la provincia de Valencia y de toda la Comunitat Valenciana se celebra este fin de semana en la localidad de Sagunto, una ciudad histórica de tradición romana que cada año atrae a miles de visitantes en otoño gracias a este espacio.

En conmemoración de la festividad del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, la localidad de Sagunto acoge durante cuatro jornadas un mercado medieval único en el que sumergirse de pleno en la Edad Media.

Del 8 al 12 de octubre de 2025, Sagunto se convierte en una villa medieval para celebrar su tradicional Mercado Medieval, un evento emblemático en el calendario cultural de la Comunitat Valenciana.

Durante cuatro días, plazas y calles del casco histórico acogerán teatro, danzas, talleres y artesanía, creando una experiencia sensorial que combina historia, cultura y entretenimiento para todos los públicos.

El mercado ofrece mucho más que un paseo: es una celebración participativa donde se revive la Edad Media con espectáculos, recreaciones, música tradicional y actividades pensadas para toda la familia.

Los visitantes disfrutarán de teatro de calle, personajes medievales, danzas locales, talleres de cuero y cerámica, además de juegos infantiles, todo enmarcado por la belleza del centro histórico.

Sin embargo, habrá que estar muy pendientes de la situación meteorológica, ya que la alerta por la DANA Alice ha obligado a posponer algunos de los actos previstos para este puente de octubre en la localidad y ha obligado a extremar las precauciones.

La intención del consistorio es mantener el normal desarrollo del Mercado Medieval, cuyo cierre está previsto el domingo 12, a las 23 horas. No obstante, podrán producirse alteraciones en las recreaciones y actividades previstas, en función del clima.

"Hemos decidido posponer la apertura del Mercado Medieval, dado que las previsiones nos indican que a las 11 horas la posibilidad de lluvia es menor", explicó la concejala de Cultura, Ana María Quesada.

🏰 Inauguración del Mercado Medieval



📆 Estará abierto hasta el 12 de octubre de 10 a 14 horas y de 17 a 23 horas



➡ Productos artesanales, juguetes, comida ¡y mucho más! pic.twitter.com/ONkh5k5UuM — Ajuntament de Sagunt (@AjuntSagunt) October 9, 2025

"Si en algún momento, las condiciones meteorológicas impidieran que el Mercado y sus actividades pudieran llevarse a cabo, lo comunicaremos de inmediato", añadió.

Sagunto

Sagunto, ubicada en la comarca del Camp de Morvedre, cuenta con una población de 71.377 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y es uno de los núcleos de población más importantes de la región.

Se encuentra al norte de la provincia de Valencia, entre el mar Mediterráneo y la Sierra Calderona y está formada por dos núcleos: el casco histórico y el Puerto de Sagunto.

En el centro antiguo se pueden visitar el Castillo, el Teatro Romano, la Judería y la iglesia de Santa María, entre otros lugares de interés. También hay museos, como el Arqueológico, que muestran la historia del municipio.

En el Puerto, destacan las amplias playas y el paseo marítimo, ideales para disfrutar del mar y la gastronomía local.

Se trata de una localidad en la que hacer un recorrido por la historia más reciente directamente hasta la época romana, gracias a su espectacular patrimonio histórico perfectamente conservado.