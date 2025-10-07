El pueblo mágico de Castellón a 1 hora de Valencia que es ideal para visitar este otoño: está completamente amurallado

Hay destinos imperdibles en toda la Comunitat Valenciana. Sin embargo, muchas personas cuando visitan Valencia se olvidan del resto de provincias de la autonomía, especialmente de Castellón, cuyos pueblos y atractivos son únicos y guardan un valor histórico especial.

Y es que a menos de una hora de Valencia se encuentra Mascarell, una localidad de cerca de 200 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que fue declarada Bien de Interés Cultural en 1995.

Se trata de uno de los pueblos que mejor ha preservado la herencia medieval que lo caracteriza en toda la Comunitat Valenciana. Pertenece al municipio de Nules, y, actualmente, es el único pueblo amurallado que prevalece en la región.

Y es que, si algo llama la atención de esta curiosa villa es su muralla, que ha resistido al paso del tiempo y permanece en perfecto estado de conservación como siglos atrás.

Dada su relevancia histórica y cultural, se ha convertido en un punto de interés para todos los amantes de la historia valenciana. Es, por tanto, un lugar excepcional de gran interés histórico y arquitectónico en la región.

Más allá del patrimonio arquitectónico de la localidad, Mascarell se conoce por su increíble Feria Medieval, que atrae a un gran número de visitantes año tras año.

Definida como "un viaje en el tiempo", se celebra cada año por el Día de Todos los Santos, en el primer fin de semana de noviembre.

Vista de la muralla de Mascarell. Turisme CV

La popular Feria Medieval, que ha llegado a congregar hasta 60.000 personas entre las murallas, se creó en el año 2007.

En ella se pueden encontrar diversas paradas dedicadas a la gastronomía, animación, artesanía y otras actividades, ya que su principal objetivo es recrear la época medieval.

El plato fuerte del evento tiene lugar con los torneos de caballeros. Para ello, se instalan las caballerizas reales y los campamentos de soldados en las calles.

Además, en la localidad se realizan diversas exposiciones, actividades para los más pequeños, juglares y bufones y música en directo.

Origen medieval

El origen de la población de Mascarell está ligado a la expulsión de los musulmanes del municipio de Burriana a cargo de Jaume I. Tras ello, se establecieron en el límite entre Nules y Burriana. El primer documento que existe es del año 1310.

Esta localidad quedó casi despoblada y no fue hasta mediados del siglo XVIII cuando recuperó parte de sus habitantes.

En cuanto a la construcción de las murallas, datan del 13 de diciembre de 1553. La estructura estaba rodeada por un foso que en la actualidad ha sido convertido en acequia de riego.

La muralla está hecha de mortero, tierra y ladrillo, y al centro de cada lado tiene una torre. Además, al ser un pueblo amurallado, tiene dos accesos en los lados este y oeste, y su planta es casi cuadrangular.

Mascarell es un pueblo de gran belleza y muy atractivo para quienes buscan conocer la historia y la cultura de los pueblos de España y de la Comunitat Valenciana, sobre todo aquellos con esencia medieval.