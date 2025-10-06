Un joven alucina con el Roig Arena de Valencia: "Es la mayor burrada que he visto en mi vida, es difícil de describir"

El Roig Arena es la envidia de toda Europa. El nuevo recinto multiusos se ha convertido ya en un símbolo de la ciudad de Valencia con su estreno en 'modo baloncesto' para el debut del Valencia Basket en Euroliga y en la Liga Endesa.

Un inmenso pabellón que ya el propio Juan Roig aseguró que "parece baloncesto en la NBA". "El baloncesto es un deporte precioso, lo queremos hacer más bonito y estamos haciendo un pabellón para ello".

"Me ha encantado, parece que esto sea otra ciudad, otro equipo y otro baloncesto, parece que esto sea la NBA", declaró Juan Roig ante los micrófonos de DAZN.

Una reacción que también se ha trasladado a todos los aficionados al Valencia Basket y del deporte en general, que celebran la majestuosidad del recinto.

Uno de ellos es el youtuber conocido como 'Vituber', aficionado al fútbol y el baloncesto que, a través de redes sociales, aplaudió el nuevo espacio referente de la capital del Turia.

El influencer visitó el Roig Arena durante el encuentro entre el Valencia Basket y la Virtus Bolonia de la segunda jornada de la máxima competición europea del baloncesto: la Euroliga.

"Esta es la mayor burrada que he visto en mi vida. De verdad que es muy muy loco. Verlo en persona impresiona. Es gigante pero a un nivel que es difícil de describir con palabras. Estoy flipando".

Junto a 'Vitu', en redes sociales los aficionados al equipo y al deporte también alucinan con este nuevo pabellón. "Es una pasada ir cada semana a un pabellón como ese" o "es uno de los mejores recintos europeos para ver el baloncesto", son algunas de las opiniones de los usuarios.

Estreno por todo lo alto

El Roig Arena dio el pistoletazo de salida de la temporada en la máxima competición doméstica con un nuevo récord de asistencia en la Liga Endesa con 14.818 espectadores en el choque entre los de Pedro Martínez y el Barcelona en el que se impusieron los taronja por 93 a 81.

Ya en el estreno el 'modo baloncesto' del recinto que ha impulsado su máximo accionista Juan Roig con una inversión de 400 millones en una parcela municipal, en su primer encuentro ante la Virtus Bolonia, acudieron 14.606 aficionados.

El Roig Arena tiene una capacidad inicial de 15.600 espectadores en 'modo baloncesto' lo que le permitiría superar el récord de asistencia a un partido de la acb, que estableció el Baskonia en su casa con 15.544 asistentes a dos partidos contra el Real Madrid, en 2016 y 2018.