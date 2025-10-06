El concurso gastronómico gratuito que arrasa este otoño en un pueblo de Valencia: "Ganará el más jugoso"

El concurso gastronómico gratuito que arrasa este otoño en un pueblo de Valencia.

El mayor festival gastronómico de España llega por primera vez a un pueblo de Valencia. Se trata de un concurso donde múltiples restaurantes compiten por cocinar la mejor hamburguesa del país, aunque únicamente "ganará el más jugoso".

Se trata de The Champions Burger, el evento que llega este otoño a Torrent con una edición muy especial: la Smash Edition.

La técnica de cocinar la carne en forma de disco que cada vez tiene más seguidores. Ahora, estos se reunirán en Torrent para buscar la "mejor smash burger de España".

Este concurso lleva ya 13 paradas en 13 ciudades, y ya ha conquistado a más de 800.000 personas este año. En concreto, en Torrent estarán en el Parque Central entre el 16 de octubre y el 2 de noviembre.

Con su estreno en Torrent, el festival vuelve a la provincia de Valencia, donde fue recibido con gran entusiasmo por el público durante su paso por Mestalla este verano. Allí reunió a más de 350.000 visitantes en 19 días.

También triunfó en Gandía con la ruta “Off the Road”, que recibió más de 120.000 personas, entre locales y veraneantes, con una propuesta gastronómica que ha viajado este verano por diferentes destinos turísticos de la costa.

Ahora le toca el turno al público de Torrent, donde los famosos food trucks del festival gastronómico más grande del país traen una novedad: los chefs utilizarán para cocinar la técnica smash.

A diferencia de las hamburguesas tradicionales, durante la elaboración, se aplasta la carne sobre la plancha caliente en forma de disco, creando un exterior crujiente y caramelizado. Con este método de cocinado se potencia todo el sabor y se conserva la jugosidad del producto.

Son 22 los restaurantes de alto nivel que competirán durante 18 días por el título de “Mejor smash burger de España”. Siete de ellos jugarán “en casa”, ya que llegan desde diferentes localidades de la Comunidad Valenciana: El Poble, Baool, Smash Hiro, Pizbur, Delicious, El Tarantín Chiflado y Algo Diferente.

El Parque Central también contará con un espacio donde figuras reconocidas de la gastronomía presentarán sus propias creaciones smash, pero fuera de concurso y no se las podrá votar.

Por ejemplo, cocinarán los malagueños Gottan Grill, que tienen el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2024, así como dos propuestas de referencia: Faakin Smash, el nuevo proyecto del popular youtuber Joe Burger, y The Fitzgerald, una de las cadenas de hamburguesas más reconocidas de la Comunidad Valenciana, que además es de Torrent.

Para acompañar, los visitantes se podrán acercar a los food trucks de Ybarra Truck (patatas fritas) y Cheeck’s (pollo frito). Y para los más golosos, se ofrecen dos propuestas con dulce: Sandgüix (helados artesanos) y los postres de Tartas Domi.