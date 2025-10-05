Un valenciano no se corta y dice lo que muchos piensan de la paella caldosa: "¿Os pensáis que la paella es La Macarena?"

Para los más puristas de la paella valenciana, la receta tradicional es única y no admite prácticamente ningún cambio a la hora de llevarla a cabo.

Es por ello que muchos valencianos estallan cuando ven composiciones experimentales del símbolo gastronómico por excelencia de la región.

Una de esas recetas de la paella con las que se experimenta es 'la paella caldosa', una propuesta que no ha sido recibida del todo bien por los más valencianos en redes sociales.

Pues bien, el humorista valenciano 'El Sendra' ha publicado un vídeo hablando sobre esta paella, criticando la gran cantidad de versiones que los restaurantes y cocineros experimentales llevan a cabo sobre la receta.

"Ya estamos otra vez con las versiones. A ver, ¿os pensáis que la paella es La Macarena, que la podemos versionar todo lo que nos dé la gana?", critica el humorista.

"Estamos destrozándola. La paella se hace de una manera, con todas sus variantes, pero solo hay una manera de hacerla. No inventemos que nos dirán inventores", asegura.

En cuanto a la receta, esta se cocina igual, con los mismos ingredientes y tiempos que la tradicional paella valenciana. Sin embargo, cambia lo más importante, el lugar en el que se cocina, ya que no es en la paella, sino en una olla. "Es una paella, pero caldosa", asegura el cocinero.

"Eso es un arroz caldoso, maestro, de toda la vida", replica de forma irónica el humorista valenciano.

"Da igual, suficiente. Igual está buena y todo, pero a mí me recuerda a cuando nos íbamos a los campings los amigos y hacíamos paellas así. Te la comías porque no tenías otra cosa", recuerda.

Ahora ya sé lo que hacer si me sale una cosa de esas, le diré a los colegas: es paella caldosa, que es un nuevo concepto y quedas como un nuevo señor", concluye.

La paella perfecta

Para no atentar contra la tradición, cualquier cocinero debe tener en cuenta los ingredientes básicos para preparar una auténtica paella valenciana.

Además de un arroz de máxima calidad, como La Fallera Bomba, se debe utilizar agua, aceite de oliva virgen extra, sal y azafrán en hebra, tomate y pimentón.

También lleva una cantidad moderada de pollo, conejo, bajoqueta (judía verde plana) y de garrofó (judía blanca típica de la región).

Cualquier otro alimento se considera un atentado contra las buenas costumbres de las paellas, sobre todo los guisantes y la cebolla cuya utilización les parece aberrante a los valencianos.

En otras recetas o regiones, al arroz que los valencianos llaman ‘arroz con cosas’ se le echa caldo de pescado o de carne, pero en Valencia se cocina siempre con agua, para así conseguir el caldo con los propios ingredientes de la paella valenciana.