Regresa a Valencia el concurso de las mejores tortillas de España: entrada gratuita con recetas de todo el país

Regresa a Valencia uno de los concursos más esperados desde el éxito de su primera edición el pasado año. Y es que faltan días para conocer cuál es la mejor tortilla del país de todas las composiciones del tradicional plato que se dan cita un año más en la capital del Turia.

La próxima semana, entre el 8 y el 12 de octubre, The Best Tortilla celebrará su segunda edición en Valencia para elegir a la que es la mejor tortilla de todo el país.

El certamen vuelve después de que en su primera edición en octubre de 2024 reuniera a restaurantes de toda España repartiera más de 100.000 pinchos.

Con el mismo formato y más sabor todavía, los Jardines de Viveros serán el lugar escogido para acoger esta segunda edición del popular concurso gastronómico.

Durante cinco días, el público podrá degustar una amplia variedad de tortillas, desde las más tradicionales hasta las propuestas más innovadoras, elaboradas por restaurantes de todo el territorio nacional.

En el evento, tal y como ha confirmado la organización, participarán 15 restaurantes por alzarse con el reconocimiento de cocinar la mejor tortilla de España

Estos son: La Pichurrita (Valencia), Adicto y Adicta (Valencia), Sibarita (Valencia), Gastro Trinquet (Valencia), Amatxi (Bilbao), David Gelicook (Lleida), Etiqueta Negra (Madrid), Gastrorgásmico (Madrid), La Despensa de Bermejo (León), Tortilla Zabaleta (San Sebastián) y Tortillerxs (Sevilla).

Los quince participantes llegan a la capital del Turia desde muchos puntos del país con la garantía de una presentación y elaboración culinaria original y atrevida al mismo tiempo.

Las recetas que se podrán probar serán tortilla Almussafes, al estilo más valenciano; cebolla caramelizada y parmesano, patatas ahumadas, pimiento rojo caramelizado, rabo de toro o chorizo picante, entre otras muchas variedades.

Packs disponibles

Para evitar colas, se ha habilitado la preventa de pinchos de tortilla online en la página web del concurso hasta finalizar existencias.

Hay distintos paquetes: se pueden reservar un pack que incluye un pincho de tortilla y vaso, además de fast pass por nueve euros o el pack de tres pinchos por 16 euros.

La entrada al recinto del evento es gratuita durante las cinco jornadas. El año anterior, para degustar las creaciones, cada pincho de tortilla tenía un precio de 4,50 euros.

La entrada también incluye el acceso a los conciertos, por lo que se trata de un evento gastronómico y cultural al que pueden asistir personas de todas las edades, incluyendo a los más pequeños.

En cuanto al horario, cuenta con opciones diferentes dependiendo del día. Tanto el miércoles día 8 como el viernes día 10, el horario será de 17:30 a 00:30 horas. El horario más extenso será el jueves 9 y el sábado 11, cuando permanecerá abierto entre las 11:00 y las 00:30 h. Por último, el domingo estará abierto entre las 11:00 y las 22:30 h.