Quevedo aplaza su concierto en Valencia por motivos de salud: la nueva fecha del evento en el Roig Arena

Queda pospuesto el concierto de Quevedo en el Roig Arena previsto para este jueves. Así lo han comunicado desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del evento, a través de un escrito en el que se detalla el cambio de fecha.

El motivo de la cancelación se debe al estado de salud del artista. De esta forma, su actuación prevista para este jueves 2 de octubre queda aplazada y se celebrará el sábado 25 de octubre de 2025 a las 19 horas en el mismo recinto.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido.

La organización informa que se debe gestionar siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas. Si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

Quevedo empezó la gira el pasado mes de febrero en Madrid con tres veces sold out en el Movistar Arena, para continuar por Latinoamérica.

A su regreso, llenó los principales recintos de Las Palmas, Bilbao, Barcelona y Málaga. Este jueves 2 de octubre cerraba su gira Buenas Noches Tour.