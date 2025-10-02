Este es el pueblo más rico de Valencia: tiene menos de 8.000 habitantes y está a 20 minutos de la ciudad

Un pueblo muy cercano a la ciudad de Valencia figura como uno de los más ricos en el listado oficial de rentas municipales de 2023 de la Agencia Tributaria.

Se trata de Rocafort, un municipio situado a 20 minutos de la capital y que cuenta con menos de 8.000 vecinos.

Pero no es el único ni de Valencia ni de la Comunitat. Por encima de Rocafort se encuentra Aigües, en Alicante. Es el más rico del territorio valenciano y se encuentra entre los diez municipios con mayor renta de España.

En el caso de Rocafort, un pueblo perfecto para vivir cerca de la ciudad pero fuera del bullicio, la Agencia Tributaria refleja una renta media de 55.901 euros.

Este pueblo valenciano está rodeado de huerta pero ubicado a tan solo ocho kilómetros de la ciudad, algo que lo hace especialmente llamativo también para los amantes de la naturaleza.

También cuenta con un gran patrimonio histórico. Por ejemplo, la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir, un templo religioso de la segunda mitad del siglo XVII que se amplió a principios del siglo XX y que destaca por su torre campanario.

Las estrechas calles del casco antiguo también tienen un gran encanto. Allí todavía se conservan algunas casas tradicionales, y se puede apreciar la esencia del pasado del pueblo.

Algunos de esos ejemplos son Villa Amparo, un chalet neoclásico en el que vivió Antonio Machado y parte de su familia durante la Guerra Civil Española; el jardín del antiguo palacio del barón de Terrateig tras la actual Casa de la Cultura de Rocafort y la ermita de Santa Bárbara.

En cuanto a su entorno natural, Rocafort se encuentra rodeado por amplios espacios verdes. El parque Pocoyó, dentro del municipio, es un lugar ideal para pasear o relajarse rodeado de árboles y zonas ajardinadas. Además, gracias a su cercanía a Valencia, se puede acceder fácilmente a otros espacios naturales de la región como el Parque Natural de la Albufera, uno de los humedales más importantes de España. Más municipios

Por encima de Rocafort únicamente se encuentra Aigües, en cuanto a municipios de la Comunitat. El pueblo alicantino registra una renta media de 60.883 euros, la más alta del territorio.

La tercera localidad con una mayor renta también se encuentra en Valencia. Es Corbera, con 52.160 euros.

El resto de posiciones del Top 10 lo completan Godella (45.318 euros), Bétera (43.485 euros), Benicàssim (43.416 euros), San Antonio de Benagéber (43.093 euros), l'Eliana (42.759 euros), Alboraya (37.142 euros) y Puzol (36.364 euros).

Pero al igual que existe una lista con los municipios con mayor renta, en otra figuran los más pobres. A la cabeza, Venta del Moro, con una renta media de 17.861 euros.

La Agencia Tributaria confirma que, aunque existen diferencias notables dentro del territorio valenciano, ningún municipio aparece entre los diez más pobres de España, un ranking en el que predominan localidades de Andalucía y Extremadura.