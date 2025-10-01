El castillo medieval con vistas espectaculares a 1 hora de Valencia, perfecto para una escapada: tiene dos fortalezas

Es uno de los pueblos con más encanto de Valencia y su gran patrimonio lo demuestra. La localidad de Xàtiva, situada estratégicamente, encierra leyendas y muchos secretos.

La capital de la comarca de La Costera ha sido, históricamente, una ciudad donde se han librado grandes batallas. En este destino, además, domina el paisaje una de las fortalezas más impresionantes de toda la provincia.

Está declarada como Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural en 1992. Sin duda, es uno de sus grandes atractivos: corona lo alto de la Sierra de Vernissa y aporta "una belleza mágica al paisaje", según Turisme de la Comunitat Valenciana.

La construcción tuvo su protagonismo durante las campañas de Aníbal y en el periodo del Al-Ándalus, así como en conflictos en la época del Reino de Valencia: en las guerras contra Castilla, en las de Germanías y en la de Sucesión.

A pesar de sus raíces ibéricas y romanas, la mayoría de las murallas y torres conservadas son de origen islámico o gótico.

El recinto se encuentra dividido en dos, unido por una doble línea de muralla: el Castillo Menor, asentado sobre los restos íberos y romanos, es la parte más antigua del castillo y cuenta con unas fantásticas vistas panorámicas al valle de Bixquert.

castell-1-1024x580

La otra parte es el Castillo Mayor, construido posteriormente al período medieval. Es más amplio y está mejor conservado. Cuenta con unas imponentes murallas y, tras la conquista del rey Jaume I, se convirtió en la principal fortaleza de defensa entre Castilla y el Reino de Valencia.

"Y subiendo a aquella colina elevada que hay cerca del castillo, vimos desde ella la más hermosa huerta que jamás en villa ni castillo alguno hubiésemos visto, pues descubríamos a buen seguro más de doscientas casas de campo, las más bellas que hallarse pudieran, así como las alquerías que hay en torno de la misma, bellas también y en gran número; divisando a la par el castillo, que es de muy noble aspecto y domina a toda la vega. Nuestro corazón se llenó de gozo y alegría en tal instante…", relata el propio Jaume I en una crónica.

Castillo Menor

El Castillo Menor está orientado hacia levante y se erige sobre la pared de la Peña Roja. Desde su estratégica posición se podía controlar la Vía Augusta.

Destacan dos puertas con arco apuntado gótico. La primera se denomina puerta de Aníbal. La leyenda cuenta que, durante la Segunda Guerra Púnica, el general cartaginés entró en el Castillo por este acceso. El actual no pertenece a aquella época, sino al siglo XV.

La segunda puerta se construyó en el siglo X, durante la época andalusí, aunque se restauró en el siglo XV. Destaca, en el ángulo de la muralla, La torre de l’Esperó, una torre medieval cuadrada recientemente recuperada que sirve de mirador y todavía conserva una base de sillería romana.

Plaza de Armas del Castillo de Xàtiva. Xàtiva Turismo

Asimismo, sobre un promontorio en la parte superior se encuentra la torre de la reina Himilce, casada con el general Aníbal para sellar la alianza entre íberos y cartagineses.

Del balcón neogótico que se encontraba en este lugar únicamente se conserva la apertura, que brinda unas excelentes vistas del Castillo Mayor.

Castillo Mayor

Orientado hacia poniente y ensartado en la cresta de la sierra de Vernissa, se levanta el Castillo Mayor.

La puerta del Socorro es el acceso posterior del Castillo y se abre al valle de Bixquert. Su nombre evoca la revuelta de las Germanías en el siglo XVI, cuando el señor de Sumacàrcer y L'Alcúdia, Lluís Crespí de Valldaura, solicitó auxilio antes de ser asesinado por los agermanats, miembros de las clases populares que protagonizaron la rebelión.

Otra puerta es la de Santa María, de factura musulmana y reconstruida en el siglo XV. La fortificación también fue utilizada como prisión de Estado de la antigua Corona de Aragón, pasando por sus mazmorras personajes tan ilustres como Jaume d’Urgell, que se rebeló sin éxito tras ser descartado como candidato a la corona de Aragón en el Compromiso de Caspe.

Imagen del castillo de Xàtiva. Turisme CV

Uno de los pocos edificios medievales que se conservan íntegros es la capilla gótica de Santa María, construida en 1431 por mandato de la reina María de Castilla.

Se trata de un pequeño templo de planta rectangular, una sola nave cubierta mediante bóvedas de crucerías y sacristía. Su interior acoge los restos d’Urgell, que murió preso en 1433.

Tarifas

La entrada incluye la visita al Castillo y a los Museos municipales (Museo arqueológico de l’Almodí y Museo de Bellas Artes), que se ubican en el casco histórico de la ciudad.

- Adulto: (mayores de 16 años): 6€

- Reducida: (menores entre 8 y 16 años, carné jove, carné de estudiante, carné de profesor, familia numerosa, pensionistas, grupos a partir de 10 personas y personas con discapacidad): 4€

- Gratuita: (niños hasta 7 años, guías turísticos y carné de la biblioteca de Xàtiva).