Abre en la zona cero de la dana un restaurante inspirado en Peaky Blinders: "El menú cuesta 10 euros y la gente no lo sabe"

Abre en la zona cero de la dana un restaurante inspirado en Peaky Blinders. EE

Camareros con boina, más de 50 mesas para 180 comensales y con un menú a un precio económico. Así es el nuevo bar-restaurante que ha abierto en plena zona cero de la dana.

Se llama Dom Blinders, y este mes de septiembre ha empezado a servir cervezas y comida en el centro comercial MN4, en Alfafar, uno de los dañados por la dana.

Allí Sergio Medina, el dueño del local, desvela uno de sus grandes secretos: "El menú cuesta 10 euros y la gente no lo sabe".

De hecho, Sergio también es el propietario del mítico Bar Mestalla de Valencia junto a su socio, José Giner.

El nombre del local, Dom Blinders, recuerda a algo. Una serie, inglesa, ambientada en los años 20... Peaky Blinders.

Está ubicado en la segunda planta del centro comercial MN4, en Alfafar, y aunque "está teniendo muy buena aceptación, falta que la gente lo conozca más".

Alrededor de este restaurante llaman la atención varias cosas. Una de ellas es la tematización del local. "Los once camareros van con boina, imitamos la estética de la serie", apunta Sergio.

Esta idea surge del cajón de la mente del propio Sergio, que junto a su socio tenían ese proyecto "guardado" hasta que vieron "el momento".

"Al ver el local nos dimos cuenta de que podíamos utilizar varias cosas y decidimos hacerlo", cuenta. Se refiere, por ejemplo, a las paredes de ladrillo cara vista y los techos industriales. "Al final el local sí que parece de los años 20", explica.

Más allá de la estética, otro de los factores que llama la atención son los precios. Sergio ofrece en este restaurante un menú de mediodía variado por 10 euros, algo que ya es complicado encontrar en la mayoría de locales.

Así, entre los seis primeros platos ofrece arroz, pasta, ensalada e incluso sopa. Los segundos incluyen varios tipos de carne y pescado. Y en esos 10 euros entra también el postre, la bebida y el café.

Este menú no es lo único que ofrecen. Al estar abierto de 9.00 a 00.00 horas, el local cuenta con una extensa carta de platos. Sobre todo hamburguesas.

Menú de Dom Blinders. EE

Desde las más clásicas hasta otras más innovadoras con pistacho o galleta Lotus, ningún paladar puede resistirse a estas carnes cocinadas en un horno de brasas. También triunfan con su promoción de bebida: el tercio de cerveza lo venden a un euro.

Así, poco a poco las 52 mesas del local van llenándose. Como asegura Sergio, incluso tienen ya "clientes reincidentes, que han decidido repetir después de descubrir el restaurante".

En zona cero

La apertura de Dom Blinders tiene un significado especial, ya que se hace en una de las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre.

Sergio reconoce que ha sido una operación "arriesgada" de hacer, pero se muestra optimista con su proyecto: "Está teniendo muy buena aceptación".

Además, desvela que la inversión económica ha sido menor que en otras ocasiones. "Las condiciones de alquiler son diferentes porque quieren fomentar las nuevas aperturas", explica.

Esto, sumado a que se encuentran en la segunda planta del centro comercial, donde "el agua es casi imposible que llegue", hace que el riesgo sea menor.

Y la inversión en el propio local tampoco ha sido muy grande, según el dueño: "Cogimos un sitio que ya estaba hecho, era un TGB ya montado". "Luego llegas y la mitad de cosas no van, y te toca cambiarlas. Haces una inversión pero lo amortizas", añade.