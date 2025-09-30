Se buscan vecinos en este pequeño pueblo a 1 hora de Valencia: hay empleo y casas desde 50.000 euros

Si por algo destaca la Comunitat Valenciana, además de por su litoral único, es por la riqueza de sus pueblos y localidades, tanto en el trato como en las opciones turísticas y de vida que ofrecen cada uno de ellos.

Sin embargo, muchos de ellos luchan contra la despoblación y tratan de atraer nuevos vecinos a su población para salvaguardar la historia de la localidad.

Lo hacen a través de iniciativas como 'Vente a vivir a un pueblo' que colabora de lleno con los municipios para que estas localidades tengan una nueva vida.

Uno de los municipios que forma parte de esta iniciativa y que busca vecinos es el pequeño pueblo valenciano de Cortes de Pallás. Ubicado a una hora de la ciudad de Valencia, cuenta con una población de 758 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y es que se trata de un pueblo que, pese a ser poco habitado en la provincia de Valencia, cuenta con un entorno excepcional junto a un equilibrio idóneo entre servicios, infraestructuras y oportunidades laborales.

En plena comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, aunque puede parecer un lugar apartado, realmente se encuentra en una ubicación estratégica bien conectada con los núcleos urbanos.

Situado a apenas 50 kilómetros de Requena y a 75 de Valencia, cuenta con un sistema de comunicación fluida por carretera. Pero, además también cuenta con servicio de transporte por autobús y red ferroviaria, lo que asegura que está en contacto con el resto de la autonomía.

Por otro lado, uno de los grandes atractivos del municipio es su conectividad digital. Con cobertura 4G y banda ancha, teletrabajar desde la localidad es perfectamente posible.

Cortes de Pallás. Turisme CV

Además, el pueblo cuenta con un centro de salud y servicio de ambulancia. El hospital de referencia está a media hora, en Requena, garantizando tranquilidad en materia sanitaria.

Servicios y vivienda

En cuanto al ocio y la cultura, Cortes de Pallás dispone de instalaciones deportivas como piscina, gimnasio, pistas de pádel y de fútbol sala, además de un centro cultural, biblioteca, parques, jardines y una oferta gastronómica que se mantiene viva en sus bares y restaurantes.

Servicios básicos como farmacia, estanco, cajero automático y comercios de alimentación están igualmente disponibles en el día a día.

La vivienda es otro de los puntos fuertes del pueblo. Con precios de compra que arrancan en torno a los 50.000 euros y alquileres desde 400 euros al mes, mudarse a Cortes de Pallás supone un coste de vida más accesible que en las grandes ciudades.

A esto se suma una comunidad local dinámica, con bolsa de empleo en el ámbito de los servicios y con incentivos y ayudas para emprendedores que quieran instalarse y desarrollar su proyecto en la zona.

Cortes de Pallás

La localidad del interior de la provincia de Valencia cuenta con espacios de gran "encanto" entre sus calles empedradas, con cuestas pronunciadas y vestigios medievales que evocan historia en cada rincón.

Cortes de Pallás. Turisme Comunitat Valenciana

Su arquitectura, con monumentos como la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles o el Palacio del Barón de Cortes, revela un pasado noble y orgulloso, ideal para quienes valoran vivir rodeados de patrimonio y naturaleza

En cuanto a su entorno natural, el embalse cercano permite disfrutar de deportes acuáticos y de la ruta fluvial del río Júcar, mientras que para los amantes de las alturas hay rutas senderistas que ascienden hasta miradores naturales como el Castillo de Chirel, desde donde se puede contemplar el paisaje en todo su esplendor.