Leo Millán, turista, advierte tras visitar Valencia: "Es una trampa, sacada de una película de ciencia-ficción"

Más de 2 millones de turistas extranjeros visitaron la ciudad de Valencia en 2024. En los últimos años se ha convertido en uno de los destinos más llamativos para viajar, pero visitantes como Leo Millán advierten: "Es una trampa, sacada de una película de ciencia-ficción".

Pero no es lo que parece. En este vídeo publicado por el propio Leo en redes sociales, subraya que visitar Valencia "es una trampa": "Te lo aviso, no caigas".

Parece que sea algo malo, que no le haya gustado lo que ha visto al recorrer la ciudad. Pero no es así, y añade: "Porque una vez la visites no querrás irte nunca".

Así, en este vídeo de redes sociales, Leo muestra algunos de los lugares con encanto más históricos de Valencia. "Prepárate para dejarte seducir por esta ciudad que lo tiene todo", subraya.

Una de esas ubicaciones es la "imponente y moderna" Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sobre ella, admite: "Parece sacada de una película de ciencia-ficción".

Junto a ella se encuentra el Oceanogràfic, otro de los lugares destacados en el vídeo de Leo. "Es el acuario más grande de Europa. Allí podrás sumergirte en las maravillas de los ecosistemas marinos del planeta", explica.

De allí, este creador de contenido de viajes se traslada al centro de la ciudad. Primero, a la Catedral. Sobre ella, detalla que se trata de "una mezcla fascinante de arquitectura gótica con elementos renacentistas y barrocos".

Y cuenta el secreto de este lugar: "En su interior se encuentra el Santo Cáliz, la copa que Jesucristo habría usado en la última cena".

También muestra el Mercado Central, una "estructura modernista" que, como asegura, es "un paraíso lleno de colores y sabores".

Pero sin duda, para Leo el lugar más llamativo de la ciudad es la Lonja de la Seda. Sobre el edificio da muchos detalles: "Es de estilo gótico, y está declarado Patrimonio de la Humanidad".

"Es un mercado medieval que parece un castillo. Tiene esculturas que representan los siete pecados capitales, y columnas que parecen girar como si fueran troncos de palmera. Simbolizan un bosque que conecta la tierra con el cielo", explica.

"Piérdete por las calles medievales del barrio de El Carmen, el corazón palpitante y rebelde de Valencia", añade.

Sobre esta zona, detalla que sus calles "cuentan historias con una contagiosa vibra bohemia que te atrapa". Además, muestra las Torres de Serranos, "puerta medieval de la ciudad con unas vistas maravillosas".

Y no olvida destacar la playa de la Malvarrosa "para olvidarse del estrés y el caos" y la Albufera, donde ver "atardeceres que parecen sacados de un cuadro".

La paella

Más allá de edificios y lugares emblemáticos de la ciudad de Valencia, Leo también intenta poner en valor la gastronomía. En concreto, la paella.

Explica que para los valencianos "es sagrada, el plato más representativo de Valencia y uno de los más conocidos de la cocina española".

Pero con las imágenes que muestra el vídeo se desata la polémica. Es cierto que los valencianos tienen mucho respeto hacia la receta de la paella, por eso se rasgan las vestiduras con cualquier plato que atente contra la manera tradicional de cocinarla.

Un ejemplo de ello es la imagen que aparece en el vídeo de Leo. Una paella hecha con arroz y, sobre ella, varios tipos de marisco, mejillones, gambas y... guisantes.