El bonito nombre de la hijastra de Pablo Motos: significa "triunfadora o victoriosa" y es de los preferidos de España

Pablo Motos, presentador de El Hormiguero y valenciano, es una de las figuras mediáticas más populares del país, siempre en la primera línea de la televisión española gracias a su programa líder de audiencia.

Sin embargo, pese a su evidente exposición pública prácticamente diaria, poco se conoce acerca de la vida fuera del plató del presentador. Aunque sí que ha trascendido que desde hace más de 25 años comparte su vida con Laura Llopis.

Lo que no es muy conocido es que Pablo Motos tiene dos hijastras, las hijas biológicas que su pareja tiene de su relación anterior, Laura y Cristina Correa, con quienes tiene una estrecha relación personal y profesional.

En cuanto a los nombres de ambas, estos son muy comunes en todo el país y están popularizándose en gran medida en las recién nacidas durante los últimos años e incluso la última década.

De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los nombres más comunes en España, Laura ocupa el 'top 5', con 258.829 personas con ese nombre.

La hijastra de Pablo Motos es una de ellas. Además, se trata de un nombre que tiene un significado ligado a la historia y con un fondo potente.

El nombre Laura tiene raíces latinas: deriva de laurus, que significa "laurel". En la Antigüedad, el laurel se utilizaba para coronar a los vencedores en competiciones, batallas o actos simbólicos de honor. Por ello se asocia tradicionalmente con victoria, gloria y reconocimiento.

Por extensión, "Laura" se interpreta como "victoriosa" o "triunfadora". Quienes llevan este nombre suelen asociarse con determinación, fuerza interior, persistencia y aspiraciones de superación. En muchos contextos culturales, se ve como un nombre que aporta dignidad y prestigio simbólico.

Además, el laurel era símbolo de triunfo victorioso en la cultura romana: coronar con laurel implicaba reconocimiento público al mérito. De ahí que el nombre Laura conserve ese matiz de éxito y honor.

En el caso de esta familia mediática, el nombre Laura resuena doblemente: lo lleva la madre y una de las hijastras.

Vida profesional compartida

Junto con la evidente relación personal que une a Pablo Motos con ambas, estas también participan en El Hormiguero. Una de ellas trabaja como guionista y la otra forma parte del equipo de atrezzo.

La relación entre Pablo y las jóvenes es muy cercana. En una entrevista con Bertín Osborne, el presentador elogió a sus hijastras diciendo que "son guapísimas, dos chicas con talento y, sobre todo, muy buenas personas".

Por su parte, Laura Llopis ha mantenido siempre un perfil discreto frente a los medios, aunque su labor en el programa es decisiva: es jefa o coordinadora de guiones, revisando contenido, supervisando entrevistas y cuidando la coherencia del espacio televisivo.