Abre un restaurante temático en uno de los nuevos barrios de la ciudad de Valencia: "Nada de lo que hacen es normal"

Hay restaurantes que rompen todos los esquemas por sus platos; composiciones chocantes y atrevidas que buscan el mayor sabor. Sin embargo, en la gastronomía moderna, la presentación y el concepto de los propios platos ha ganado una importancia mayor incluso.

Es justamente lo que ofrece el nuevo restaurante 'rompedor' del barrio de Malilla, en Valencia: una presentación sin fronteras complementada con un sabor único y lleno de fuerza.

Se trata de Brutal Soul, un local que el influencer Zampi News, conocido por sus reseñas directas, visitó recientemente el restaurante y compartió un análisis en vídeo. En él destacó tanto virtudes como aspectos que, en su opinión, deben mejorar.

Sobre la decoración, subrayó el ambiente industrial con detalles acogedores. En sus palabras, Brutal Soul es un soplo de aire fresco en originalidad y creatividad por sus infinitas opciones a elegir, lo que refuerza la primera impresión positiva al entrar en el local.

Para Zampi News, el diseño interior es uno de los grandes atractivos: "Aunque parece un simple bar, es un restaurante muy original", aseguró en su reseña gastronómica.

Pero sobre todo, resaltó lo culinario y su presentación. En primer lugar, valoró la propuesta del pulpo, no solo por su sabor, sino también por la presentación, ya que es servido en un enorme plato con la forma del animal.

Pero la joya de la corona de su visita a Brutal Soul fue el inmenso cachopo de "600 gramos de ternera rellenísimo de jamón ibérico y queso gouda". Asegura que "el rebozado y el interior son una maravilla" y que es uno de los platos estrella del restaurante.

#valenciafood #restaurantesvalencia #tematico #malilla ♬ sonido original - ZAMPI NEWS @zampi_news 😋 NUEVO RESTAURANTE TEMÁTICO EN MALILLA: PLATOS EN OBJETOS, TAPEO Y TREMENDOS CACHOPOS 🐙😍. 🏠 @brutal_soul_restaurante ⭐️ 4,5/5 📍 C/ Vicente Marco Miranda, 6, Quatre Carreres, 46026, Valencia. 🍽️ ¿Qué probamos? 🪆 Pan Bao de papada de cerdo (5,50€) 🍞 Pan brioche de steak tartar (7,90€) 💉 Burrata Brutal (14,50€) 🐙 Pulpo a la brasa (25€) 🦆 Canelón de pato (12,50€) 🥩 Cachopo simmental de ternera (24€) 🚕 Sándwich trufado Katz’s (14,50€) 🥚 Kinder Brutal (7,50€) 🥖 Fartón relleno (7,00€) 🤔 Opinión: 👉 Concepto: Un nuevo restaurante original y creativo ha llegado al barrio de Malilla. Parece un simple bar, pero en su carta tienen muchísimas opciones de almuerzo y tapeo. También cuentan con un menú del día muy económico. Lo más destacable son su presentaciones. Es un restaurante temático por lo que muchos de sus platos son objetos 😍. ¿Es una estrategia de marketing para llamar la atención? Obvio que sí. ¿Y la comida está buena? También, muy buena. Salí muy contento 😊 y tengo ganas de volver a probar más cosas. 👉 Producto: Lo que más me gustó fue sin duda el taxi de pastrami. La combinación de sabores, el pan y la carne es perfecto. Luego repetiría también el cachopo (el rebozado y el interior es una maravilla), el bao, la burrata, y cualquiera de los dos postres que pedimos. En el brioche de steak tartar eché en falta que la picada de la carne fuese algo más fina, y menos gruesa. 👉 Equipo: Muy profesionales y atentos. 💾 Guárdatelo. . . #valencia

Respecto al servicio, la valoración fue positiva. El personal, dijo, fue "muy atento y profesional", lo que enriquece aún más la visita del consumidor al restaurante.

Brutal Soul

El jueves 26 de junio abrió sus puertas en Malilla Brutal Soul, la nueva propuesta del grupo creador de Stella Brutal y Garden Brasas. Un espacio que busca llevar su sello "canalla" a un plano más refinado, con un aire emocional y una fuerte identidad propia.

El diseño, a cargo de El Taller de Piñero, fusiona elegancia y energía urbana, creando un entorno vibrante.

En lo culinario, Brutal Soul apuesta por tapas reconocibles como bravas, nachos o torreznos que conviven con platos sofisticados como steak tartar, pulpo a la brasa o canelón de pato. También destacan sus sándwiches de pastrami al estilo Katz’s y carnes premium de Belua.

Además, cuenta con menú diario y almuerzos tradicionales, sin perder cercanía. Con el respaldo cervecero de Mahou, Brutal Soul busca ser más que un restaurante: un lugar con alma.