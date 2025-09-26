Pagan 90 euros por comer en un restaurante de Valencia y no dan crédito: "Ha sido la apertura más esperada del año"

Es "la apertura más esperada del año" por muchos amantes de la gastronomía. Pero por fin esa espera ha terminado, y la apertura del restaurante Alegal ya es una realidad.

Situado en la avenida del Puerto, 1 de Valencia, este restaurante del chef Dani García. Como afirman desde el local, "va más allá de un restaurante glamuroso".

Aunque el ticket por persona ronda los 40 o 50 euros, los comensales aseguran que vale la pena por el "producto de muy buena calidad".

"Tienen elaboraciones muy sorprendentes e incluso trampantojos que te dejan la boca abierta", asegura una clienta en redes sociales.

Por ejemplo, algunos de los platos más sabrosos de la carta son el tartar de salchichón con ralladura de anguila ahumada, los langostinos en tempura con salsa de kimchi y la hamburguesa.

Además, la carta de Alegal no va a ser siempre la misma. Como se basa en productos de temporada, tiene previsto renovarse cada cuatro meses.

Por otro lado, la carta de vinos cuenta con más de 100 referencias de bodegas nacionales e internacionales, así como una selección de cócteles de autor.

Pero Alegal cuenta con un factor sorpresa, ya que combina cocina y ocio. No solamente es un restaurante, sino que después de las comidas y cenas, el ambiente se transforma. Gracias a un dj, cócteles y música, es también el lugar perfecto para tomar algo.

Esto es gracias a que el local se distribuye en diferentes ambientes que incluyen zonas abiertas, salas más íntimas y una chimenea central. Este resultado se ha conseguido tras tres años de reformas.

Así, el interior del restaurante se divide en varios espacios. El más amplio es el Gran Salón. Con una capacidad de 250 personas, está distribuido en varios ambientes con diferentes alturas y mesas.

También dispone de zonas VIP super exclusivas que entre todas, pueden albergar hasta 230 personas. Los espacios VIP se dividen en el Velo, VIP Tribuna, VIP Presidencial, VIP Cabina, VIP Pista.

Por eso el restaurante, ubicado en los antiguos Cines Aragón y con capacidad para 300 personas, está abierto de miércoles a domingo entre las 13.00 y las 03.00 horas.