Rafa reabre el que fue un mítico restaurante en Valencia durante 50 años: "Comer aquí ya no será una cuestión de turistas"

El centro de Valencia tiene nuevo inquilino. Se llama Barravás, es un restaurante y está situado en el histórico barrio de El Carmen. Concretamente, muy cerca de la calle del Miguelete.

Gracias a esta apertura, promovida por el empresario Rafa Pérez Higón, como aseguran desde la propia empresa, comer en el barrio de El Carmen "ya no será una cuestión de turistas".

En este nuevo local prima "la cocina de siempre". En parte, por su cercanía al Mercado Central. De allí proviene todo su producto fresco.

Pero también prima la historia. El local, ubicado en la calle Juristas 4, ocupa el espacio donde antes estaba el Bodegó de la Sarieta. Ahora, con su coctelería La Marxa, mantiene vivo el espíritu de la renovadora de la danza contemporánea en Valencia, Olga Poliakoff.

El Bodegó de la Sarieta ha dado de comer a miles de valencianos durante 50 años, y junto a Poliakoff marcaron una época para aquellos que viven en el barrio de El Carmen.

Ostras valencianas con emulsión de 'pisco sour', en Barravás. EE

Ahora, Barravás y La Marxa quieren mantener esa cercanía de barrio. Y buscan hacerlo con productos de gran calidad, en un ambiente moderno y auténtico.

"Asumo este reto con responsabilidad, sé que la tierra que piso marcó una época", subraya el empresario. Y añade: "Pero lo hago con la tranquilidad de contar con un equipazo que hará feliz a mucha gente y también con guiños respetuosos en homenaje a Olga y al Bodegó".

Junto al empresario, la magia en la cocina de Jesús Muñoz y Matías Sepúlveda elevan todavía más la calidad del restaurante.

El empresario Rafa Pérez (en el centro), junto a los responsables de cocina. Barravas

Así, han creado una carta "pensada para disfrutar, compartir y celebrar". Esta pone en valor la cocina mediterránea con guiños contemporáneos y toques internacionales, algo que la hace única.

Para abrir boca, de entrantes no pueden faltar las croquetas, las bravas, la ensaladilla, el jamón ibérico y la tabla de quesos artesanos.

Otros platos destacables son la alcachofa confitada en forma de flor, coronada por una yema curada cocinada a baja temperatura; y las ostras valencianas, que pueden tomarse con una delicada espuma de pisco sour que aporta frescura y acidez.

También triunfan el steak tartar, el carpaccio de langostino y el atún, cocinado a baja temperatura en un escabeche suave.

Steak tartar que sirven en Barravás. EE

Y estando en Valencia hay algo que no puede faltar: los arroces. Ofrecen de diversos tipos, como una sabrosa paella de marisco y navajas, una clásica paella valenciana y también varias fideuás.

Es imposible no cerrar una visita a Barravás con un toque dulce. Los postres también son un homenaje a lo valenciano, aunque con un giro innovador. Por ejemplo, la torrija de horchata.