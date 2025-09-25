Pablo Cabezali visita el nuevo 'templo del queso' en Valencia y no da crédito: "¿Esto cómo se comerá?"

El queso es uno de los productos estrella de la gastronomía española, ya que se ha convertido en toda una insignia culinaria que es capaz de combinar en cualquier composición.

Pues para todos los amantes del queso en la ciudad de Valencia llega un motivo de celebración con el templo del queso de la ciudad que ha visitado Pablo Cabezali y que ha quedado completamente asombrado.

"Si te gusta tanto el queso como a mí apunta este restaurante porque es el nuevo templo del queso en Valencia", asegura el influencer.

Este nuevo local se llama Quesomentero y se encuentra en pleno centro de la capital del Turia a menos de cinco minutos de la Plaza del Ayuntamiento y todos sus platos tienen "muchísimo queso".

En el vídeo que ha publicado en redes sociales Cenando con Pablo se observa cómo este local tiene una inmensa variedad de quesos y de todo tipo de platos que lo complementan y acompañan.

Empieza su comida en "el templo del queso" con el Especial de Provolone, una auténtica oda al queso que tiene "un gran sabor a pizza". Continúa con las tostas, con las que recuerda que "todos los platos tienen muchísimo queso".

El concepto del cheesebar nació en Vila-real y pronto conquistó Valencia. Su propuesta se centra en el queso como hilo conductor, combinando tradición, innovación y creatividad, siempre con respeto máximo hacia la materia prima.

En su carta destacan más de 120 variedades de quesos nacionales e internacionales. Se presentan en tablas, fondues, ensaladas, tostas originales, postres sorprendentes y el icónico panmentero, auténtico símbolo gastronómico del local.

El panmentero consiste en pan artesanal relleno de queso fundido, ideal para compartir. Este plato ha logrado convertirse en un referente de la casa, enamorando a quienes buscan experiencias gastronómicas diferentes.

Concretamente, con este plato el influencer se las vio y se las deseó para comerlo, al igual que con la versión de las croquetas de jamón de Quesomentero. "¿Esto cómo se come?", pregunta Cenando con Pablo.

Además de quesos, la propuesta se completa con ibéricos, conservas y una cuidada selección de vinos. El maridaje es fundamental, potenciando sabores y creando armonías que elevan la experiencia culinaria de cada visita.

Quesomentero también funciona como tienda especializada. Permite comprar quesos para llevar o elegir los packs "cajamenteros". Con ello, traslada la experiencia gastronómica a casa, consolidándose como referente indispensable para amantes del queso.

Por último, el postre pone la guinda final al pastel. El influencer pidió una tarta de queso con la que quedó muy sorprendido. "Tenía miedo si por ser un sitio de quesos fallaban en la tarta de queso, pero no, este es un buen desenlace", concluye.