Abre un nuevo 'club' en un céntrico barrio de Valencia: "Un refugio contra la rutina sin permanencias ni matrículas"

En griego antiguo, soma significa cuerpo. Y ese es el eje sobre el que gira, principalmente, el nuevo centro holístico que ha llegado a Valencia este mes de septiembre.

Ubicado en el céntrico barrio de Ruzafa, Soma Club nace con el fin de ofrecer tres disciplinas en un mismo espacio: barre, reformer y pilates. Esta combinación única define al 'club' como un centro holístico "consciente" y "por y para el bienestar".

"Aquí no trabajamos a volumen, las clases son reducidas y el trato personalizado", explica Alberto Nicolau, socio y fundador de Soma Club junto a Ismail Arif. Los dos han creado el que consideran "un refugio contra la rutina y el estrés".

De 35 y 26 años, respectivamente, estos emprendedores y amantes del deporte, llevaban tiempo con la idea de crear un espacio dedicado al fitness, pero donde las cosas se hicieran de manera diferente.

Tampoco hay permanencias ni matrículas. Únicamente ofrecen clases con plazas reducidas para practicar los diferentes tipos de ejercicio correctamente.

"No solo entrenarás cuerpo y mente, sino que generarás vínculos con otras personas", añade Ismail, ya que pretende que el centro se convierta en una comunidad y un espacio más allá del deporte, donde poder disfrutar también de un café o de una charla con amigos tras las clases.

Imagen del interior de 'Soma Club'. EE

La atención personalizada pasa por ofrecer clases reducidas. El primero de los espacios del centro, la sala Nexus -los nombres de las estancias también provienen del griego o del latín, y esta hace referencia al nexo entre la máquina de reformer y el usuario-, tiene solo seis máquinas.

La segunda sala, Lumen, la han denominado de esta manera porque entra luz natural. Por último, en Altus, la más alta de todas, se imparten clases de barre y pilates a no más de doce personas.

"La instructora puede estar muy pendiente de ti, de cómo mejoras a nivel postural, pero también de si tienes alguna lesión", indican los fundadores.

Por el momento, Soma Club cuenta con cinco profesionales: Maite Luque, Elena Méndez, María Ávila, Ana Bueno y Ayelen Modica, especializadas y encargadas de dirigir los diferentes niveles de las tres disciplinas.

Tres disciplinas

El barre nació como método de rehabilitación en los años 50 y hoy se practica en torno a una barra de ballet en todo el mundo. En Soma Club ofrecen dos modalidades: el burn barre, para quienes buscan intensidad; y el breathe barre para los que prefieren fluir de manera consciente.

El pilates o pilates mat, por su parte, surgió a principios del siglo XX y es una de las prácticas más reconocidas. Gracias a ella se trabaja la musculatura profunda con ejercicios que mejoran la fuerza o la postura. En el club lo imparten como classic pilates, que es más tradicional; o como fitness pilates, más activo e intenso.

Dos jóvenes practican la disciplina de Barre en Soma Club. EE

Soma Club incluye un tercer servicio, el de pilates reformer: se practica con una plataforma deslizante, resortes, poleas y correas que añaden resistencia en un entrenamiento más dinámico. Estas máquinas pueden utilizarse en dos modalidades: la más intensa es fitness reformer; y la tradicional es classic reformer.

Todas las sesiones que se imparten duran 50 minutos e incluyen calentamiento, core y estiramientos.

Se dirigen a todos los públicos y edades, aunque en la actualidad la mayoría de las usuarias son mujeres. Pero Soma Club es "un espacio mixto donde lo único que importa es mejorar la salud".

Funcionan con suscripciones individuales según el deporte que se elige, aunque existe la opción de poder combinar las tres disciplinas.

"Lo que vendrá"

Para entender lo que vendrá, primero hay que descubrir lo que ya ha sucedido. El pasado fin de semana, Soma Club recibió en el estudio a un grupo de influencers y creadores de contenido del mundo wellness y lifestyle.

El objetivo era presentarles el proyecto y que vivieran en primera persona lo que es entrenar "de forma consciente". "Esto es Soma ahora, pero cada vez es un poco más", destacan Alberto e Ismail, que no dudan en hacer crecer la marca.

Además de las tres disciplinas que ya imparten quieren sumar una nueva en los próximos meses: el yoga. Y también piensan en formar grupos especiales dirigidos, por ejemplo, a embarazadas. Más adelante, les gustaría incluir un servicio de nutrición que permita personalizar todavía más el entrenamiento.

Dos mujeres practican pilates en Soma Club. EE

"Otra de nuestras ideas es que nos gustaría dar clases en idiomas específicos, como el inglés y el ruso, que es algo que esta ciudad demanda mucho", añade Alberto. Y no solo eso. Su meta está en coordinar eventos y workshops mensuales.

Los dos socios hablan del futuro con atrevimiento, ya que pretenden que Soma Club se convierta en una red de centros distribuidos por la ciudad, y quién sabe, también fuera de ella.

Por el momento, Soma Club puede disfrutarse de lunes a sábado, de 7:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00, aunque ya planean ampliar a la franja de mediodía.