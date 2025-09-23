El restaurante de Valencia elegido por Sebastián Yatra y Manuel Carrasco en un fin de semana: "Paella para regresar"

La gastronomía valenciana es única, y hasta los cantantes que actúan en el Roig Arena lo saben de sobra. Por ejemplo, los artistas Manuel Carrasco y Sebastián Yatra, que el pasado fin de semana llenaron con su música el nuevo espacio de la ciudad de Valencia.

Después de horas de concierto es normal querer reponer fuerzas, y la ventaja es que no hace falta irse muy lejos del lugar de la actuación. De hecho, basta con subir algunas escaleras en el propio recinto del Roig Arena.

Allí se encuentra el restaurante Poble Nou, un local que sirve como "homenaje a la ciudad y a las raíces", según la propia empresa.

Así, este restaurante se caracteriza por "encapsular la esencia y la tradición valenciana" a través de sus platos. "Poble Nou es kilómetro cero, fuego y origen", detallan.

El restaurante está encabezado por el chef Miguel Martí, que además ha podido acompañar durante este fin de semana tanto a Yatra como a Carrasco tras sus respectivos conciertos.

De esta forma ha podido enseñarles la cocina valenciana tradicional. Incluso Yatra se atrevió a cocinar su propia paella, como se ha podido ver en las redes sociales.

En concreto, en el vídeo compartido por el propio Roig Arena aparece Yatra echando el arroz en una gran paella que después disfrutó junto a su equipo. Al ritmo de la música, convirtió una acción tan cotidiana en un momento divertido en la cocina del restaurante.

De hecho, el restaurante Poble Nou está especializado en arroces, paellas y fideuás cocinadas a leña, además de tener una amplia carta basada en la cocina valenciana.

En cuanto a los arroces, ofrecen una gran variedad: de marisco, paella valenciana, de cocido, de verduras... todas las raciones entre los 22,95 y los 26,50 euros.

La carta también contempla diversas carnes, pescados, frituras y entrantes, tanto fríos como calientes.

Todo ello se puede encontrar en un espacio que cuenta con una terraza exterior y una zona interior con vistas privilegiadas a la pista principal del recinto desde el segundo anillo del Roig Arena.

Así, en horario de comidas se puede acceder todos los días, de lunes a domingo, entre las 13.00 y las 17.00 horas. Para cenar, de jueves a sábado entre las 20.00 y las 00.00 horas. Si un domingo hay evento, también estará abierto.