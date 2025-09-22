La nueva tienda que abre en el centro de Valencia: un casal de arroz La Fallera que homenajea la gastronomía valenciana

Nueva apertura confirmada en Valencia. No es una tienda, ni es un restaurante, pero tiene factores de ambos. Es un casal, pero tampoco de falla.

Arroz La Fallera ha inventado un nuevo concepto. Se trata del Casal La Fallera, un "espacio experiencial" que, en pleno centro de la ciudad, homenajea a la gastronomía valenciana.

Es la primera tienda física de esta reconocida empresa valenciana que está ubicada en la calle Cirilo Amorós, 12. No se trata de un espacio comercial al uso, ya que paradójicamente, no se venderá arroz.

Lejos de formalidades, en la tienda se podrá comprar, jugar e interactuar con múltiples elementos, empezando por un saco de boxeo en forma de chorizo.

Pero no es el único pasatiempo del local. También se puede jugar al Paella arcade, un juego recreativo con estética retro donde el jugador debe conseguir recopilar todos los ingredientes de la paella.

También destaca una pequeña área de descanso donde los clientes pueden sentarse sobre cojines en forma de ingredientes de la paella, desde el garrofón hasta el muslo de pollo.

Durante la inauguración, el director creativo de La Fallera, José Maza, subrayó que "desde 1965, La Fallera lleva alimentando el alma de los valencianos".

"En su 60 aniversario, refuerza su propósito con la apertura de ‘El Casal’, un punto de encuentro donde comer bien y pasarlo mejor", explicó.

Saco de boxeo en forma de chorizo en el Casal de La Fallera.

"Un espacio que es mucho más que una tienda, es el primer recinto de la ciudad dedicado al universo arrocero. Un escenario donde La Fallera se transforma en cultura, sabor y emoción. Así, la marca además de ser un ingrediente fundamental de la despensa valenciana, se convierte en todo un mundo por explorar", añadió Maza.

Y es que La Fallera no busca generar un espacio como punto no de negocio, sino de diversión y aprendizaje. Por ejemplo, con un sistema de votación interactivo, donde el público elige su arroz preferido. Cada voto se representa con una ración real de arroz, hasta llenar el tubo ganador.

También cuenta con un teléfono muy especial, que conecta en línea directa con la fallera ancestral,

siempre dispuesta a resolver cualquier duda culinaria... o existencial.

Además, inspirada en el icónico programa de Joan Monleón, que todos los valencianos recordarán, una paella gigante esconde premios bajo sus ingredientes.

En lo referente a la divulgación, el Casal también aspira a propagar la cultura del arroz mediante degustaciones y talleres. Para ello, contará con la colaboración de Valencia Club Cocina, escuela valenciana referente en formación gastronómica.

"Con El Casal de la Fallera queremos trasladar el espíritu de la marca al mundo físico, a través de un espacio donde comer bien y pasarlo mejor. Un proyecto que responde a la demanda de un público que ya no sólo consume productos, sino experiencias", explicó la responsable de marketing de La Fallera, Anabel Ballester.

Paella arcade en el Casal de La Fallera.

El Casal estará abierto a partir del mes de octubre de lunes a jueves, en horario de tardes (de 17 a 20 horas), viernes todo el día (de 10 a 14 y de 17 a 20) y sábado por la mañana (de 10 a 14 horas).

Si bien quien visite la tienda no podrá adquirir arroz, sí que encontrará productos exclusivos de la marca, como utensilios de cocina, vajilla, herramientas, miscelánea y una línea de ropa propia.

Gran inauguración

El evento de preapertura reunió la pasada semana a más de un centenar de personas entre compañeros de prensa, empresarios, influencers, personalidades del mundo de la gastronomía y

también vecinos del barrio.

La Fallera dio así el pistoletazo de salida con un gran opening en el que el arroz y la fiesta, dos elementos comunes en el día a día de los valencianos, estuvieron presentes en todo momento.

Los invitados comprobaron en primicia lo que supone sumergirse en el nuevo Casal de La Fallera, jugando al Paella Arcade, que fue el principal atractivo de la mañana, golpeando al saco de boxeo hecho chorizo o contribuyendo a dejar constancia de cuál es su arroz favorito, algo de lo que, a partir del mes de octubre, también podrán disfrutar todos los visitantes del establecimiento.

Uno de los espacios que más disfrutaron los asistentes fueron los cojines en forma de los buenos ingredientes de paella en los que descansaron mientras esperaban a su ración de paella del chef Copete, que sorprendió con su showcooking.

Por su parte, La Tia Visantica hizo reír, y de qué forma, a todos con su monólogo; y la jornada matutina fue amenizada por una sesión en directo de Chimo Bayo. El DJ valenciano fue uno de los personajes más aclamados por los asistentes para hacerse fotos.