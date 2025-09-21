El bonito nombre de la hija menor de Nuria Roca y Juan del Val: significa "protectora de la paz" y está de moda en España

Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas más reconocidas del panorama mediático español. Y más allá de las pantallas y de su vida profesional viven su día a día con una familia numerosa, formada por tres hijos: Juan, Pau y Olivia.

La menor del hogar, nacida en 2010, recibió un nombre cuya popularidad se ha disparado en España, especialmente en los últimos años: Olivia.

El nombre Olivia procede del latín oliva, relacionado con el olivo, y guarda un profundo simbolismo cultural. Tradicionalmente significa "protectora de la paz", una definición que refleja valores de concordia, serenidad y prosperidad muy apreciados por muchas familias.

La simbología del olivo ha sido universal. Desde la Antigüedad, una rama de este árbol representaba esperanza y reconciliación. Nombrar a una hija Olivia implica transmitir ese espíritu protector y pacífico.

En cuanto a la hija de Nuria Roca y Juan de Val, su interés mediático trasciende más allá de la figura pública de sus padres, ya que la elección de su nombre coincide con una tendencia nacional. Y es que Olivia ha experimentado un crecimiento notable en las estadísticas oficiales españolas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Olivia fue el noveno nombre más elegido para niñas nacidas en 2022, con 1.862 inscripciones.

Por otro lado, en la provincia de Valencia, para las niñas que nacieron en la década de 2020, Olivia es uno de los nombres más comunes, con una frecuencia de 385 niñas por cada 1.000.

Hace apenas diez años, Olivia era un nombre mucho menos habitual en España. Hoy, su presencia demuestra cómo los padres buscan opciones tradicionales, elegantes y con significados cargados de valores positivos.

La sonoridad de Olivia, su trasfondo mediterráneo y su interpretación como “protectora de la paz” lo convierten en un nombre moderno, con raíces clásicas y muy atractivo para las nuevas generaciones de padres.

Hijos de la pareja

El hijo mediano del matrimonio, Pau, también merece atención. Su nombre, breve y contundente, refleja la fuerza de la sencillez y un profundo arraigo cultural mediterráneo.

Pau procede del latín Paulus, que significa "pequeño" o "humilde". Sin embargo, su interpretación va más allá, relacionándose con la modestia, la calma y la búsqueda de equilibrio en la vida.

Este nombre se ha mantenido estable entre las preferencias españolas durante años. Padres y madres lo escogen por su musicalidad, tradición y la carga simbólica vinculada a paz y serenidad.

La elección de Pau, junto con la de Olivia, muestra coherencia dentro de la familia. Ambos nombres comparten significados ligados a paz, humildad y armonía, reforzando valores universales transmitidos de generación en generación.