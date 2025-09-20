El pequeño pueblo perfecto para una escapada a una hora de Valencia: "Es un sitio de los verdad, la gente es un encanto"

En el mes de septiembre, el buen tiempo y el calor todavía invitan a una escapada a la playa, a la montaña o a cualquier sitio lejos del ajetreo de la ciudad. Y para todos aquellos que deseen hacerla, la Comunitat Valenciana es el lugar idóneo.

En concreto, para una escapada rural, hay una localidad en la provincia de Castellón que pese a no ser muy conocida, está ganando popularidad en redes por su belleza natural y su cercanía con la ciudad.

Se trata de Ayódar, un pequeño pueblo a tan solo una hora de distancia de la ciudad de Valencia que es "perfecto tanto para ir en verano como en invierno gracias a sus refrescantes paraísos naturales".

Este pequeño pueblo del interior de Castellón es un rincón oculto de gran encanto. "Es un pueblo de los de verdad, la gente es un encanto y se saluda por la calle", asegura una usuaria en redes sociales.

Este pequeño municipio de la comarca del Alto Mijares es conocido por sus piscinas naturales y paisajes montañosos y cuenta con una población de tan solo 182 habitantes según el INE.

El casco urbano conserva casas encaladas y calles empinadas de origen musulmán. Entre sus monumentos destacan la Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer y la Torre del Antiguo Convento Dominico.

Fuera del núcleo urbano, las rutas senderistas ofrecen recorridos sencillos como la Volta de la Reca, que permiten alcanzar los restos del Castillo musulmán, con su Torre del Homenaje aún en pie.

El entorno natural de Ayódar sorprende con su relieve accidentado y vegetación frondosa, constituyendo un auténtico paraíso para los amantes del senderismo y quienes disfrutan de excursiones al aire libre.

Las piscinas naturales del río Chico forman pozas, saltos de agua y estrechos espectaculares. Espacios como el azud resultan especialmente recomendables en verano, muy cerca del pueblo y accesibles para todos.

#experiencia #hotel #familia #castellon #rural #pueblo #naturaleza ♬ sonido original - enjoybyana @enjoybyana @El Rincón de Beatriz ➡️ AYÓDAR, Castellón ✨ Hoy te traigo una escapada rural perfecta a tan solo una horita de Valencia. Se trata de un pequeño pueblo, de los de verdad, en el interior de Castellón. Pero rodeado de paraísos naturales en los que podrás refrescarte, por lo que es un lugar ideal para ir tanto en verano como en invierno. 🏡 Además, la clave para disfrutar la escapada al máximo es alojarte en el Rincón de Beatriz. Una casita rural preciosa y cuidada al más mínimo detalle, con capacidad para hasta 11 personas. Y tiene una joyita de terraza en la planta de arriba con vistas a la montaña, perfecta para desayunar o cenar a la fresca. Te sentirás como en casa. 🏞️ Te dejo por aquí las piscinas naturales que puedes visitar: 👉🏽 El Pozo Negro (fue mi favorito, espectacular y muy muy cómodo para bañarte) 👉🏽 Piscina natural de Ayódar (a 3 mins de la casa) 👉🏽 El Azud ¿Con quién irías? No te lo pierdas. ♥️ #escapada

Gracias a la proximidad de estos enclaves naturales al casco urbano, las excursiones son perfectas incluso para familias con niños, lo que lo convierte en un lugar perfecto para una escapada antes del otoño.

Gastronomía y turismo

Ayódar ofrece una gran oferta turística e histórica. En el Castillo de Ayódar, situado sobre una loma de 542 metros y con origen musulmán, aunque en ruinas, se puede disfrutar vistas panorámicas excelentes.

Por otro lado, en cuanto a las rutas y parajes naturales, destacan la Vía Ferrata del Estrecho, que recorre el río y sube por paredes rocosas con dificultad moderada; el sendero PR-CV-314 de Saganta, que ofrece perspectivas sobre el río Mijares; y la ruta circular PR-CV-276, que conecta Ayódar con Villamalur incluyendo la Fuente de la Peña.

Ayódar. Turisme CV

Y por último, la gastronomía local se caracteriza por platos contundentes. Se elaboran potajes de bacalao, carne de toro guisada, carne de jabalí o conejo con setas silvestres.

Como postres típicos sobresalen las borrainas o borrajas, dulces tradicionales de la zona. Estos sabores reflejan costumbres culinarias ligadas al bosque y al campo, presentes en festividades y encuentros vecinales.