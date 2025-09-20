Un joven de Valencia denuncia que algunas calles de la ciudad "engañan con su nombre": "La paz que hay es la que te quitan"

Un joven de Valencia está harto. Asegura que las calles de su ciudad "engañan con su nombre", y ha publicado un vídeo en redes sociales para denunciarlo. Eso sí, todo en clave de humor.

El creador de contenido valenciano Jorge Amat, con más de 50.000 seguidores en TikTok, lleva años publicando vídeos sobre cosas relacionadas con Valencia: las universidades, la forma de ser de los valencianos, sus fiestas...

Y en este caso, ha decidido hablar de los nombres de algunas calles de la ciudad. Según él, son los nombres que más engañan, ya que no se corresponden con la realidad de esas vías.

Un ejemplo es la céntrica calle de la Paz. Se trata de una vía concurrida, bien por coches y también por vecinos y turistas que recorren el centro de la ciudad en busca de los mejores monumentos.

"Que si tráfico, que si ruido, que si turistas, tiendas, obras..." enumera Amat. "Aquí la única paz que hay es la que te quitan", ironiza.

Otra calle que para este joven valenciano "engaña con su nombre" es la avenida del Puerto. "Tú entras a la avenida del Puerto y piensas que estás al lado del puerto", explica. Y añade: "¡Me río yo del Camino de Santiago!".

Es una calle muy extensa, de hecho, figura como la avenida más larga de la ciudad. La calle más larga es San Vicente Mártir. Y no, la avenida del Puerto no está en el puerto, pero sí que lleva hasta él casi desde el centro de la ciudad.

La calle del Buen Orden, para Amat, tampoco es que esté muy "ordenada". "Es la típica calle que aparcas donde te sale de las narices", destaca el joven. Y añade: "Aquí quien no aparca en doble fila lo hace en un vado".

Sobre esta calle, ironiza: "Cuando aparcas bien, viene la policía y te multa". "La calle del Buen Orden es como ese colega que tiene la habitación hecha un desastre pero dice que él se entiende", exclama entre risas.

La calle de las Impertinencias no se queda fuera de esta lista de calles engañosas. "Yo pensaba que entrabas en esta calle y te convertías en el argentino de la película Toc Toc". Es uno de los protagonistas de la película española, caracterizado por tener diversos Trastornos Obsesivos Compulsivos.

Por último, Amat no quiere olvidarse de la calle del Mar. Siguiendo su lógica de la avenida del Puerto, desde esta vía debería verse el mar, pero no es así.

"Mira que en Valencia por mar no será, pero van y ponen este nombre a una calle donde lo más parecido al mar es una fuente con cuatro patos", bromea. Y es que esta calle está ubicada en pleno centro de la ciudad, algo alejada del mar Mediterráneo.