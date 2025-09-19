Aquí están los paquetes perdidos: el local de Valencia que los vende a tres euros sin saber qué hay en su interior

Es un modelo de negocio innovador, nuevo y, sobre todo, muy llamativo. Bajo el nombre de Crazy Day Factory, esta empresa ha encontrado un uso a aquellos paquetes perdidos o devueltos que se han quedado sin dueño.

Así, en sus locales físicos pero también en su página web, esta empresa vende los paquetes a tres euros. Pero lo hacen con una peculiaridad: el comprador no sabe lo que hay en su interior.

Uno de esos locales está ahora en Valencia. Allí, como afirman desde la propia empresa, es posible encontrar "productos con un valor muy elevado en el mercado" y "a un precio de locura".

En concreto, la ciudad de Valencia cuenta con dos tiendas de Crazy Day Factory. Una de ellas se ubica en la avenida del Puerto, y la otra en pleno centro, en la calle Pérez Bayer.

Allí descansan cientos de productos no entregados y devoluciones de tiendas como Amazon, Aliexpress y Shein, entre otras.

En función del día, los paquetes tienen un coste u otro. Cada jueves reponen las tiendas, y a partir del viernes el precio va bajando.

Así, los viernes, sábados y domingos, los paquetes cuestan 15 euros. Puede parecer caro, pero en ocasiones incluso los clientes se aprovechan de un 3x2.

Los lunes el precio ya baja hasta los 9 euros. Los martes, 6 euros. Y los miércoles, justo antes de volver a reponer, los paquetes que quedan se venden a un módico precio de tres euros.

Pero eso no es todo. En estos locales también se ofrecen productos que ya están fuera de sus cajas, pero que se venden a precios mucho más bajos que en las tiendas originales. Por ejemplo ropa, perfumes y relojes.

La posibilidad de conseguir grandes productos a pequeños precios hace que muchas personas hagan colas y acudan hasta los locales para hacerse con los mejores paquetes. Así, en ocasiones incluso se agotan días antes de reponer el stock.

En la página web también se pueden adquirir más cajas. Eso sí, los precios son bastante elevados. Ofrecen cajas misteriosas por 150 euros, otros de textil por 39 euros, e incluso palets de 200 piezas textiles de Aliexpress por 400 euros.