Abre en el centro de Valencia una tienda que renueva su imagen por completo: "Es el inicio de una nueva etapa"

Un nuevo concepto. Un nuevo universo. Es el paso que ha dado ahora la firma valenciana Ulanka, que ha decidido empezar un nuevo capítulo más allá del calzado con moda, accesorios y lifestyle bajo las siglas ULK.

Este viernes 19 de septiembre ha visto la luz el proyecto más ambicioso hasta la fecha. Se trata de la apertura de su primera flagship store en Valencia (C/ Don Juan de Austria, 9), junto con el lanzamiento simultáneo en ulanka.com.

La marca se estrena con una propuesta para hombre y mujer pensada para quienes se mueven entre la ciudad y la oficina; el denominado ready­to­wear.

Lejos de las tendencias pasajeras, ULK propone un armario "funcional y consciente", dirigido a quienes entienden la moda como "una extensión natural de su identidad". Este doble lanzamiento convierte a Valencia en el punto de partida de una nueva etapa para Ulanka dentro de la moda.

La apertura de la tienda en la capital del Turia no solo supone un nuevo espacio físico, sino el inicio de una etapa en la que Ulanka se reinventa bajo el nombre de ULK.

Este primer punto de venta refleja la nueva identidad de la marca y se convierte en la puerta de entrada a un proyecto que traslada al espacio físico todo lo que define a ULK: "diseño, funcionalidad y una propuesta pensada para un público profesional que quiere vestirse con comodidad y carácter dentro y fuera de la oficina".

El lanzamiento en ulanka.com permitirá descubrir la primera colección de ULK en paralelo a la apertura de Valencia.

La firma avanza que combina básicos con diseños más audaces; desde camisas oversize, pantalones de traje, jerséis de rombos hasta bolsos de piel que completan el look.

Por lo que respecta a la paleta, recorre tanto colores neutros como blanco, beige o gris, con acentos en burdeos, verde o rosa que aportan "un contraste equilibrado", según comunica la propia entidad, pues pretende exhibir al público un armario que demuestre que "lo cotidiano puede ser lo más especial".

Con este doble estreno, Valencia se convierte en la ciudad elegida para empezar una transformación que pronto se extenderá a otras ciudades de España.

Además, este hecho marca el inicio de una nueva etapa para la firma a través de ULK. Y lo hace de la mano de un lema contundente: "No steps back" (Ningún paso atrás).

'Ready to wear'

Ulanka apuesta por el ready­to­wear con ULK. Esta primera propuesta nace para quienes se mueven entre la ciudad y la oficina, con prendas que convierten la vuelta a la rutina en el principal escenario.

Camisas oversize, trajes relajados y faldas globo destacan junto a básicos de algodón orgánico y accesorios que completan cada look y dan forma al arranque de este nuevo capítulo.

La propia marca comunica que "no nace para seguir tendencias, sino para reivindicar el estilo personal y la autoconciencia como motor de identidad".

Esta filosofía se traduce en un armario "funcional, combinable y aspiracional" que abre la puerta a una manera distinta de entender la moda contemporánea.

Más que una colección, ULK se presenta como un nuevo universo de ready­to­wear que integra diseño y funcionalidad en un mismo lenguaje.

Con un enfoque effortless, la colección está concebida para acompañar de la jornada laboral al afterwork. De hecho, ULK propone una moda que une funcionalidad y estética, articulada desde la calma y el cuidado, bajo una premisa clara: 'Softness is the boldnest expression'.