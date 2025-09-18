Regresa este fin de semana a Valencia el mercadillo de ropa vintage con prendas de Nike, Lacoste o Levi's por solo 9 euros

Encontrar ropa de marca a precios bajos es cada vez más complicado con los precios que fijan las grandes marcas. Y es que es cada vez más habitual ver y pagar precios desorbitados por las prendas y se hace muy difícil comprar sin gastarse mucho dinero.

Sin embargo, las tiendas vintage y la ropa de segunda mano se han convertido en una opción atractiva para todos aquellos que quieren vestir a la última moda, de marca y por un coste bastante más económico.

Pues para todos ellos que quieran comprar estos productos a precios mucho más baratos que los fijados en las tiendas y centros comerciales, solo durante este fin de semana, una tienda del centro de Valencia lo hará posible.

Y es que, la tienda de ropa vintage Billy’s en Valencia organizará durante este fin de semana una gran liquidación de ropa de marca a tan solo 9 euros.

Del 19 al 21 de septiembre, en este establecimiento se podrán adquirir prendas de Levi’s, Nike, Lacoste, Adidas, The North Face o Carhartt a un precio único, exclusivo y limitado.

Además, de ofrecer auténticas gangas, también ofrecerá un regalo para los 20 primeros que acudan a comprar al local durante los próximos tres días.

El evento tendrá lugar entre las 11:00 y las 21:00 horas en su local, ubicado en la calle Ramón Llull, 5, en el barrio de Algirós en Valencia.

Tal y como han detallado a través de una publicación en sus redes sociales, el acceso es gratuito en todo momento. Sin embargo, también han puesto a la venta unas entradas VIP con acceso preferente antes de la apertura.

"Queremos demostrar que todo el mundo puede vestir de marca a bajos precios", explican desde la tienda. En otras ocasiones, ya llevaron a cabo este concepto en Sevilla, Granada, Barcelona, Zaragoza y Alicante; y hasta en la propia capital del Turia.

@elarmariodelena_ BILLY’S TOUR VUELVE A VALENCIA🛍️ Billy’s vuelve con toda su ropa a solo 9 euros los días 19,20 y 21 de septiembre. Además, habrá un 50% en la ZONA BILLY’S, con firmas como Carhartt o The North Face, entre otros. La entrada es completamente gratuita y habrá un regalo para los 20 primeros en llegar. También podéis encontrar las entradas VIP en su perfil. Nos vemos!!!👋🏻 @Billy’s ♬ Someday Soon - Isaintjames

Se trata de una oportunidad única para conseguir productos exclusivos y que, habitualmente, tienen un coste mucho más elevado.

Pero, cabe recordar que esta oferta es limitada, ya que solo estará en la ciudad de Valencia durante tres días, del 28 al 30 de marzo.

Outlets en Valencia

También durante esta semana vuelve a Valencia el mercado vintage 'Jaleo Village', del jueves 18 al domingo 21 de septiembre con miles de sus prendas a tan solo 10 euros cada una.

Se celebra en Calle Carlos Cervera nº 38, en el barrio de Ruzafa, con un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Hay una modalidad VIP, con entrada anticipada (a partir de las 10:00) para quienes la compren, mientras que el acceso general comienza a las 11:00.

Ofrecen tallas variadas (desde XS hasta 3XL según prenda) y una constante reposición de stock cada 30 minutos, lo que hará que el mercado esté renovándose continuamente.

En cuanto al estilo y la variedad, habrá marcas reconocidas como Nike, The North Face, Lacoste, Tommy Hilfiger, Adidas o Reebok, junto con básicos vintage de calidad, abrigos, gabardinas, chaquetas técnicas, camisas, sudaderas y prendas deportivas retro.

Y es que este proyecto ha nacido en Valencia, promovido por Jaleo Vintage Store bajo la marca Jaleo Village, con jóvenes emprendedores detrás que han convertido esta iniciativa en uno de los mercados vintage itinerantes más populares de España.