Fecha confirmada: un evento ofrece raciones de paella a cinco euros cocinadas por 'chefs' de todo el mundo en Valencia

Paella, gastronomía y Valencia. ¿Qué puede salir mal? La ciudad se prepara ya para un evento que este fin de semana ofrecerá raciones de paella a cinco euros cocinadas por doce 'chefs' de Europa, Asia y América en directo.

Se trata de la celebración del Día Mundial de la Paella, el World Paella Day. Además de ser una competición, los asistentes podrán probar los platos por un módico precio de 5 euros por ración.

Bajo el lema El mundo habla paella, este evento se desarrollará por primera vez a lo largo de todo el día, con semifinales por la mañana y una gran final por la tarde. Además, durante la jornada se venderán raciones de este plato valenciano en la Marina, en la plaza del Agua, junto al Tinglado 2.

Más que un concurso, el World Paella Day se plantea como "una experiencia que une a diferentes países y tradiciones en torno a la paella, reforzando su papel como idioma universal y el de la ciudad de Valencia como cuna de la receta y epicentro de la Despensa del Mediterráneo", además de representar "un modelo gastronómico sostenible basado en productos de proximidad".

Así lo indicaron este martes la consellera de Turismo, Marián Cano, y la concejal de Turismo en la capital valenciana, Paula Llobet, durante la presentación de la nueva edición de este día internacional, según han informado el ayuntamiento de esta ciudad y la Generalitat en dos comunicados.

"La paella es un producto nuestro, una seña de identidad que se ha convertido en un plato internacional. Por ello, en Turisme Comunitat Valenciana apoyamos este certamen, que conecta València con el mundo y refleja nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra manera de entender la vida", señaló la consellera.

Cano habló de la paella como "un referente gastronómico universal", "un caso de éxito que, a partir de productos locales y de la tradición, ha alcanzado reconocimiento global sin perder su esencia". Asimismo, animó a la ciudadanía y a los visitantes a sumarse a la celebración.

Por su parte, Paula Llobet ha apuntado que "un plato como la paella y un evento como el World Paella Day son la mejor muestra del modelo gastronómico valenciano y del papel de Valencia como capital de la Despensa del Mediterráneo".

La celebración comenzará el sábado a las 10.00 horas con los cocinados en directo de las semifinales, en las que los doce chefs prepararán sus propuestas para el jurado que seleccionará a los seis finalistas.

Tras una pausa, los cocinados continuarán a las 14.00 horas con la gran final, que se prolongará hasta las 16.30 horas.

A las 17.15 horas, tras la deliberación del jurado, se dará a conocer el ganador y se entregará de la copa correspondiente. El evento se alargará hasta las 19.00 horas con nuevos cocinados.

Los asistentes a esta cita podrán durante toda la jornada adquirir raciones de paella a cinco euros, así como presenciar los distintos cocinados y disfrutar del ambiente de la convocatoria.

El World Paella Day se está preparando desde hace varios meses. A lo largo del año se han celebrado pruebas clasificatorias en diferentes países por primera vez en la historia.

Así, los doce chefs internacionales proceden de Francia (Frédéric Gallego), Polonia (Lukasz Kaniecki), Dinamarca (Eva Gallart López), Rumanía (Ramona Trujillo Núñez), Bulgaria (Kaloyan Kolev), México (William Téllez), Uruguay (Ian Escobar), Colombia (Andrés Felipe Otálvaro), Brasil (Luis Fernando da Rocha Coutinho), Puerto Rico (Roger Sandoval), China (Cheng Xiao Jie) y Japón (Kenta Seki).

Todos ellos han sido seleccionados por "su maestría con el arroz", algunos tras superar las semifinales internacionales celebradas en Piriápolis (Uruguay), Villa de Leyva (Colombia), Osaka (Japón), Burgas (Bulgaria), Puebla (México) y San Juan (Puerto Rico), y otros en votaciones populares en sus países tras lanzar campañas de promoción para hacerse con un hueco en el World Paella Day 2025.