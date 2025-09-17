La nueva colaboradora de 'El Hormiguero' que llega desde un pequeño pueblo de Valencia: "Somos los reyes de la cebolla"

El programa de televisión 'El Hormiguero' tiene una nueva colaboradora. Llegada desde un pequeño pueblo de Valencia, acumula varios millones de seguidores en sus redes sociales compartiendo vídeos de humor, lo que le ha llevado ahora a contar con una sección propia en la televisión.

Es Gema Palacio, más conocida en las redes como Esperansa Grasia. Natural de Benaguasil, un pueblo del interior de Valencia, asegura que todavía sigue viviendo allí. Porque para ella no es un pueblo cualquiera, sino que son "los reyes de la cebolla".

La sección de Palacio, 'Trucos con grasia', llega a El Hormiguero para ayudar a los televidentes a "tener la vida un poco más fácil".

En concreto, Esperansa Grasia se estrenó este lunes en el programa con la visita del actor, cantante y modelo Arón Piper.

A él le enseñó los cuatro primeros trucos de su nueva sección, todos hechos con objetos "que todos tenemos a mano".

El primero ya dio juego a Pablo Motos. Tenía que ver con la playa. Preguntado por Palacio, tanto Piper como Motos aseguraron que no suelen ir a bañarse.

"También me vale un río, un lago o una acequia", destacó la nueva colaboradora. Algo que sorprendió a Motos: "¿Has dicho una acequia?".

La respuesta de Esperansa Grasia lo sorprendió todavía más: "Yo siempre he ido a bañarme a la acequia de mi pueblo, es lo que más me gusta", aseguró.

"En Benaguasil tenemos mucha huerta, somos los reyes de la cebolla. Y tenemos muchas acequias", explicó Palacio.

Lo más sorprendente no es que se bañe en la acequia, sino la anécdota que cuenta sobre ello: "En la acequia está el tarquin", es decir, una sustancia pegajosa que se deposita en el fondo de un agua estancada.

"Es una especie de moho que está lleno de huevos de rana, es como un slime", explicó la colaboradora. Motos no da crédito: "¿El plan era meterte en la acequia y coger moho?".

"Sí, meter los pies, coger el musgo y lanzártelo con tus amigos", detalla Palacio. Y añade: "No da asco, está mojado, está limpio con el agua".

Vida tranquila

El último truco de Esperansa Grasia en su sección era una forma para llenar varios vasos de bebida a la vez. A raíz de ello, Motos le preguntó si salía de fiesta: "No, tengo cinco amigas contadas en el pueblo, es un círculo muy pequeño", contestó.

"Solo he ido a una discoteca un par de veces, y me fui pronto", detalló Palacio. Al ser una persona joven, la respuesta extrañó al presentador, que no dudó en preguntarle qué hace para divertirse.

"Mis amigas y yo nos vamos a unas ruinas del pueblo y allí tomamos unas pipas y charramos", aseguró.

Y también quiso destacar sus fiestas: "Lo más famoso son las paellas. Consiste en reunirte con tus amigos, beber e intentar hacer una paella", explicó.