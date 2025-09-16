Sepuls, los gemelos más virales de Internet que ha 'fichado' Ibai: "En dos años nos ha llamado uno de los más grandes, es loco"

Son los gemelos más virales de Internet y los ha 'fichado' Ibai Llanos, el gran referente de la industria del streaming y del entretenimiento digital.

Xavi y Pau Sepúlveda son dos hermanos valencianos que han alcanzado gran popularidad en redes sociales en muy poco tiempo. Su ingenio y su humor han conquistado al público, y ya cuentan con 365.000 seguidores en Tiktok y 200.000 en Instagram (@sepuls3).

Lo que empezó con unos vídeos por diversión, ahora forma parte de su día a día. Los jóvenes aún no asimilan haber colaborado con el que consideran "uno de los más grandes": "En dos años nos ha llamado Ibai, es loco", expresan en una conversación con EL ESPAÑOL.

El pasado mayo visitaron la Ciutat Esportiva de Paterna y realizaron una colaboración con los jugadores del Valencia CF. Su célebre 'alter ego', Jesús Correncueros, fue por un día el preparador físico y entrenador de futbolistas como Hugo Duro, Diego López, Jesús Vázquez y Stole Dimitrievski.

El equipo de Ibai no tardó en reconocer el talento de los jóvenes y no dudó en llamarlos. "El pasado 6 de septiembre le enviaron un mensaje a nuestra representante. Marcos de Olañeta, la mano derecha de Ibai en temas deportivos, estaba interesado en que hiciéramos unos vídeos con ellos", cuentan.

Marcos contacta entonces con los 'Sepuls' para hacer un vídeo como los "hermanos Correncueros", pero esta vez serían los entrenadores del Ronin F.C.

Este equipo de futbol profesional, que competirá en la Cuarta División Catalana, la categoría federada más baja de Cataluña, fue presentado recientemente por Ibai, con el que planea adentrarse en el fútbol competitivo.

El streamer explicó el significado del nombre: "Ronin, para quien no lo sepa, significa 'samurái sin amo': algo así como un guerrero rebelde que siempre pelea por lo suyo y nunca se rinde".

También anunció que se trata de un proyecto completamente suyo y sin 'ayuda' de nadie: "Es un club en el que solo estoy yo; no hay nadie más. Ni inversores, ni otros dueños. Es un proyecto totalmente de perfil bajo, donde solo estáis vosotros, los que apoyáis al equipo, y yo. Juntos intentaremos ver hasta dónde podemos llegar".

Respecto a la colaboración con los jóvenes creadores de contenido, "el propio Ibai había confirmado asistencia y estaba dispuesto a participar y a colaborar en los vídeos porque los había visto, les habían gustado y les hacían gracia", aseveran los valencianos a este medio.

"Claro, cuando nos dan esta oportunidad, dijimos: 'Vamos de una'", recuerdan emocionados Xavi y Pau.

Entrenadores "flipados"

Para encontrarse con Llanos y su equipo tuvieron que trasladarse hasta un campo de fútbol a 20 minutos de la estación de Sants en Barcelona, donde entrena el Ronin F.C.

"Al principio te cuesta creerlo, pero cuando llegamos al campo y vemos que está el representante en primera línea en el campo de fútbol, junto a todos los jugadores e Ibai, pensamos: 'Eso va a pasar. Va a pasar'", afirman los gemelos.

Y así fue. Entraron al campo, saludaron a los integrantes del Ronin F.C., al representante y, "de repente", allí estaba Ibai. "Siempre hemos seguido su contenido", manifiestan.

Al respecto, aseguraron que el streamer les transmitió cercanía y confianza: "Es una persona súper humana, muy formal. Todo el equipo nos trató súper bien en todo momento. Nos dejaron hacer lo que quisimos e incluso dos jugadores se quitaron sus zapatillas y nos las dieron".

La experiencia, a su juicio, fue "increíble". "Estuvimos grabando, nos reímos, repetimos algunas tomas. Parecía que estuviéramos grabando con nuestros amigos de toda la vida", dicen.

Xavi y Pau son conscientes de los números que han alcanzado y así expresan su satisfacción: "Hace dos años comenzamos en un polígono del pueblo, con imágenes borrosas, sin saber lo que era un hook viral (los primeros tres segundos llamativos para que enganche al público) ni cuánto debía durar un vídeo. Y ahora quién nos lo diría. Jamás hubiéramos pensado grabar junto a Ibai".

El vídeo en el que se convierten en entrenadores "dirigentes" del Ronin F.C., "con conocimientos futbolísticos sobradísimos", alcanza ya los 2,7 millones de visualizaciones en Instagram y 2,5M en Tiktok.

"Leyendas", comenta el propio Llanos, al mismo al que le obligan dar "dos vueltas al campo por corregir al Míster".

"Realmente sepuls disciplinando a Ibai Llanos antes que GTA VI, qué barbaridad. Sois los únicos que podéis decir simplemente 'como mis etapas en el Zenit' y hacer que me ría en voz alta", escribe Peldanyos, otro creador de contenido.