Abre una reconocida marca en el centro de Valencia de más de 1.000 m2: el espacio lo ocupó la tienda oficial del Valencia CF

Abre una reconocida marca en el centro de Valencia de más de 1.000 m2.

Empieza la cuenta atrás para dar la bienvenida a una nueva tienda en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y no se trata de cualquier local, sino en el que se ubicó hasta hace unos meses la tienda oficial del Valencia CF.

Se trata de un lugar de dos plantas, con más de 1.000 metros cuadrados, que dentro de poco albergará la tienda de Urban Outfitters.

Es la primera vez que esta multinacional estadounidense abre una tienda en la Comunitat Valenciana, y se trata de la cuarta que poseen en toda España.

Hasta el momento, Urban Outfitters ha estado presente en la Gran Vía de Madrid, en la plaza de Cataluña de Barcelona y, en esta misma ciudad, en el centro comercial Westfield La Maquinista.

Además, desde que nació en 1970, esta empresa opera en países como Reino Unido, Europa continental, Estados Unidos y Canadá.

Ahora, aunque todavía se desconoce la fecha oficial de su apertura en Valencia, indican que será "próximamente" cuando este importante local del centro recobre la vida en su interior.

Es un local comercial situado en una zona más que estratégica: en pleno corazón de Valencia y en una zona muy concurrida tanto por visitantes como por vecinos de la ciudad.

Además, es una tienda que hace esquina entre la plaza del Ayuntamiento y la avenida Marqués de Sotelo, algo que la hace especialmente visible para quienes pasan por allí, ya sea a pie o en transporte público.

Pero, ¿qué se puede encontrar en Urban Outfitters? Ropa. De todo tipo. La marca se centra en el estilo de vida, y busca "inspirar a los clientes a través de una combinación única de producto, creatividad y comprensión cultural".

Así, Urban Outfitters se describe en su propia página web como "pionero en ropa, artículos para el hogar, tecnología y todo lo demás".

Entre sus productos figuran vestidos, pantalones, camisetas gráficas, sudaderas... e incluso zapatos, sombreros, bolsos y lencería. Con la cantidad de género que tienen, ¡normal que necesiten un local de 1.000 metros cuadrados!

Además, también ofrecen ropa vintage reacondicionada, vintage original "y piezas únicas de Urban Renewal".

Y eso no es todo. En los locales de Urban Outfitters también existe un espacio llamado UO Home donde se encuentran productos para decorar los hogares de los clientes. Por ejemplo, tienen ropa de cama, tapices, alfombras, accesorios de baño y muebles.

También vinilos, tocadiscos, accesorios tecnológicos y equipos de DJ en su colección de música y tecnología.