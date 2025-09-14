El mejor pueblo de Castellón para jubilarse "sin agobios", según la IA: "Tiene playa, mar y vida tranquila"

Cuando uno llega a cierta edad y se acerca la edad de jubilación piensa en dónde disfrutar los próximos años de su vida. Pero elegir entre la montaña, la playa o la ciudad no siempre es fácil y siempre está condicionado por las preferencias de cada persona.

Para ayudar a todos los que quieran tomar esa decisión, EL ESPAÑOL ha preguntado a la Inteligencia Artificial por su opinión de cuál es el mejor lugar para vivir después de jubilarse en la provincia de Castellón.

De entre todas las posibilidades, Chat GPT elige Benicàssim como el pueblo más recomendable para disfrutar de la jubilación porque "tiene todo lo que necesitas: playa, mar y vida tranquila".

Según ChatGPT, el principal valor de Benicàssim es "su entorno", especialmente el Mar Mediterráneo. "La localidad presume de varias playas de arena fina y aguas tranquilas, como la Almadraba o Torreón, ideales para pasear cada mañana o relajarse al atardecer", asegura.

Al igual que en toda la Comunitat Valenciana, el clima suave que caracteriza al territorio durante el año es otro de los puntos fuertes de esta localidad para la IA. "Además, el clima invita a pasar mucho tiempo al aire libre, cuidando la salud física y mental sin grandes esfuerzos", sostiene.

De la misma manera, ChatGPT resalta que la gran variedad de espacios y atractivos del municipio permiten "mantener una vida activa al tiempo que se busca la tranquilidad".

Uno de los enclaves que destaca es el Parque Natural del Desert de les Palmes, que "ofrece rutas de senderismo espectaculares con vistas panorámicas y un contacto directo con la naturaleza y permite disfrutar de caminatas saludables y respirar aire puro".

Servicios y vida social

A nivel de servicios, la localidad está "muy bien equipada". Dispone de centros de salud, farmacias, comercios y una variada oferta de restauración. Además, su cercanía a la capital de la provincia "garantiza acceso rápido a hospitales, centros culturales y otras necesidades más específicas", explica.

La vida social también es un punto fuerte. Benicàssim es conocido por su "ambiente cosmopolita y hospitalario".

A lo largo del año organiza festivales, ferias y actividades que mantienen vivo el pueblo incluso fuera de la temporada de verano.

"Para los jubilados, esto significa tener la posibilidad de integrarse fácilmente en una comunidad dinámica, crear nuevas amistades y aprovechar al máximo el tiempo libre", argumenta la IA.

Con una población de 20.322 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, en verano Benicàssim se transforma por completo, llegando a superar los 60.000 visitantes gracias a su privilegiada ubicación en la costa.

Sus famosas playas, como Voramar o Torre San Vicente, lucen cada año la Bandera Azul, y son el principal reclamo de quienes buscan sol y mar con servicios de calidad