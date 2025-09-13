Camilo inaugura la temporada de conciertos en el Roig Arena: "Si a uno le dan paella y hablan en valenciano se enamora"

Camilo prometía ofrecer un espectáculo único y así lo ha hecho. El cantante colombiano se ha subido por primera vez al escenario del Roig Arena en una experiencia única: "Si a uno le dan paella y hablan en valenciano se enamora", aseguró hablando con sus fans.

Con todas las entradas agotadas, Camilo deleitó a los más de 12.000 asistentes con sus grandes éxitos en su único concierto celebrado en Valencia, como parte de su Tour España 2025.

Por ejemplo, temas como “Vida de rico”, “Favorito” o “Kesi” pusieron a bailar a los fans que llenaron el Roig Arena de buena vibra, pancartas, aplaudidores inflables con los colores de España y banderas de sus países de origen.

Para amenizar la espera hasta las 21.30 horas que empezó la actuación de Camilo, el telonero Nico González se subió al escenario para interpretar algunos de sus temas.

Después llegó el gran momento, y Camilo hizo su entrada en el Roig Arena al ritmo de su gran éxito "Una vida pasada".

Tampoco faltó su reciente lanzamiento, “Maldito ChatGPT”, un manifiesto a favor de conectarnos con aquello que somos y renunciar al supuestamente progresista dominio de los robots y la inteligencia artificial para volver a ser quienes fuimos: personas con capacidad de sentir y amar.

A lo largo de la interpretación de su repertorio, Camilo regaló al Roig Arena momentos memorables, uno de ellos de la mano del artista valenciano Luis Cortés, que subió al escenario para acompañarle en un acústico que emocionó a los asistentes.

El espectáculo, organizado por la promotora Iglesias Entertainment, llegó a su final con “Índigo”, un broche de oro para una noche mágica en la que una vez más, Camilo consiguió arrancar la ovación y el cariño de su público.

Roig Arena

El recinto multiusos impulsado por Juan Roig, presidente de Mercadona, ha contado con una inversión final global de 400 millones de euros. Así, como afirmó durante su presentación a los medios el director general de Roig Arena, Víctor Sendra, buscan "formar parte de la élite europea y mundial".

"El Roig Arena es una inversión de Juan Roig para Valencia, la Comunidad Valenciana y España de la cual se siente muy orgulloso, al igual que nosotros de que lo haga y que toda la sociedad se pueda beneficiar de ello", subrayó.

Entre septiembre de 2025 y de 2026, el recinto tiene previsto "recibir a más de un millón de personas" repartidas entre los distintos eventos musicales de entretenimiento, corporativos y deportivos que tiene programados hasta ahora, según ha asegurado Sendra.

En concreto, durante este periodo, el Roig Arena ya tiene cerrados 70 eventos corporativos, 70 conciertos y eventos de entretenimiento y cerca de 60 partidos de los equipos masculino y femenino del Valencia Basket. A esto habría que añadir la Copa del Rey de baloncesto.

"Los datos confirman que Valencia vende, que es una ciudad a tener muy en cuenta para las giras de grupos y artistas internacionales", ha destacado Sendra, que añade que "las cerca de 600.000 personas que van a poder disfrutar de la música en el Roig Arena van a impactar positivamente en la economía de la ciudad".

Se estima que, como mínimo, el Roig Arena impactará en más de 150 millones de euros en la economía valenciana hasta septiembre de 2026, una cifra que se focaliza en el público de fuera de Valencia que se desplazará a los eventos musicales y de entretenimiento y que no suma el turismo de negocios (eventos de empresa y congresos) y el generado por los partidos del Valencia Basket.