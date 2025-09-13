Abre en pleno centro de Valencia una nueva tienda de chuches: "Han tardado pero ha valido la pena"

¿A quién le amarga un buen dulce? Para todos aquellos amantes del dulce y las golosinas, el centro de Valencia ya cuenta con una nueva tienda de chucherías para todos aquellos que pasen junto a la calle Colón.

Y es que, la compañía valenciana Belros, referente nacional en el sector de las golosinas, ha abierto un nuevo establecimiento en la capital del Turia a pie de calle, reforzando así su presencia en Valencia.

El local se situará en la céntrica calle Xàtiva número 28, en un bajo comercial que anteriormente ocupaba Paco Perfumerías.

Una ubicación que destaca por su enorme visibilidad y constante tránsito de peatones y turistas, aunque ahora se encuentre con obras colindantes por las remodelaciones del paso por la Plaza de Toros.

El nuevo establecimiento contará con 75 metros cuadrados en planta baja y cerca de 100 metros en la planta superior, lo que permitirá disponer de un espacio más amplio que otros locales actuales de la cadena.

La adecuación del establecimiento se ha producido en tiempo récord, comenzó en verano y abrió sus puertas hace varias semanas, a mediados del mes de agosto, convirtiéndose ya en toda una referencia en el corazón de la ciudad.

La empresa, con sede en Benetússer, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el mercado español. En la actualidad gestiona una red de más de 300 puntos de venta propios.

Su plantilla supera las 1.500 personas entre oficinas centrales y tiendas. El modelo de negocio combina establecimientos situados tanto en calles de gran tránsito como en centros comerciales repartidos por todo el país.

En la ciudad de Valencia, Belros ya dispone de seis tiendas a pie de calle. Además, mantiene presencia destacada en complejos comerciales como Aqua, El Saler, Nuevo Centro, Arena Multiespacio y Campanar, entre otros.

La nueva tienda se situará muy cerca de otros locales de la firma, ya que hay uno justo en el mismo pasadizo cerca de Primark, aunque este nuevo local tendrá una mayor superficie.

El enclave es estratégico: junto a la Plaza de Toros, a escasos metros de la Estación del Norte y muy próximo a la calle Colón, considerada la principal arteria comercial de la ciudad.

Belros, en cifras

Según las últimas cuentas presentadas, Belros alcanzó en 2023 una facturación de 93 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,3% respecto al ejercicio anterior.

También aumentaron sus beneficios, al pasar de 6,9 millones en 2022 a 9,3 millones en 2023, lo que representa un crecimiento del 34,7%. Una evolución que refuerza su solidez financiera.

La apertura ha generado mucho entusiasmo entre los ciudadanos que estaban esperando desde hace mucho tiempo una nueva tienda de su local de chuches favorito. "Han tardado pero ha valido la pena", asegura una usuaria en Instagram.