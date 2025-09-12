Este es el restaurante en el que comió la plantilla del Valencia CF: a 20 minutos del centro y con un servicio personalizado

El restaurante donde han comido los jugadores del Valencia. Bodas.net

El Valencia CF ha arrancado la liga con cuatro de nueve puntos posibles, un inicio que, pese a mejorar las cifras de la pasada campaña, no es suficiente para la afición.

Ahora, para afrontar el duro compromiso frente al Barça de este domingo, Carlos Corberán organizó una comida de conjura con toda la plantilla en uno de los restaurantes más exclusivos de toda la ciudad.

Se trata de la Masía de los Naranjos, ubicado en el municipio de Moncada a tan solo 20 minutos del centro de la ciudad de Valencia.

Un restaurante que forma parte del grupo gastronómico valenciano El Gordo y El Flaco y que se ha convertido en un referente para la celebración de eventos como bodas y comidas exclusivas en un entorno natural.

La masía "combina tradición y modernidad". Sus jardines ofrecen ceremonias al aire libre, mientras que el patio central acoge cócteles y recepciones con un marcado estilo mediterráneo. Además, ofrece un servicio "de alta calidad" y "personalizado" para todos los clientes.

En cuanto a sus estancias interiores, mantiene el encanto rústico con paredes de piedra, techos altos y vigas de madera vista. Cuenta con un ambiente cálido que invita a disfrutar de celebraciones "con personalidad".

La propuesta gastronómica es otro de sus valores diferenciales al fusionar tradición y vanguardia. Platos elaborados con productos de proximidad conviven con presentaciones modernas, reflejando el compromiso del grupo con la calidad y el cuidado de cada detalle.

Foto de la plantilla del Valencia CF en el restaurante. EE

El catálogo de servicios incluye cerveza de Grupo Heineken, zonas de café, selección de quesos nacionales e internacionales, además de opciones FoodTruck con hamburguesas y pizzas para un aire más informal.

Trayectoria y espacio

La trayectoria del grupo se remonta a 2009, cuando abrió su primer restaurante en Valencia. Desde entonces, su sello combina cocina creativa, producto local y una clara vocación de excelencia.

En 2023 asumieron la gestión de Masía Los Naranjos, consolidando un proyecto pensado para quienes buscan celebraciones memorables, tanto en el ámbito privado como en el corporativo.

La masía cuenta con un amplio aparcamiento exterior, lo que facilita la llegada de invitados. Este detalle refuerza su perfil como espacio versátil y cómodo para celebraciones de gran afluencia.

En la actualidad, el grupo cuenta con 24 locales repartidos por la provincia de Valencia y entre sus marcas están 'El Gordo y El Flaco' (Bétera), Taberna Gordinflón (La Eliana), Delgadito Gastrobar (Godella), La Mar de Flaca (Godella), Masía Los Naranjos (Moncada), Salón Azhor (Bétera), Paffuto, Lamburguesa –que este año celebra su décimo aniversario y continúa siendo Fan Food Partner del Valencia CF– y El Gordo de Cortes en la famosa Torre Ikon.

Comida de conjura

No faltó nadie a este almuerzo organizado por el cuerpo técnico. Incluso acudió el exportero del club che, Jaume Domènech, muy cercano a la plantilla que hace días anunció su retirada del fútbol profesional.

La comida tuvo lugar cuatro días antes del enfrentamiento frente al FC Barcelona, un encuentro que ha generado polémica antes incluso de comenzar por el escenario designado para que se dispute, que finalmente será el Johan Cruyff.

En cuanto a las dinámicas, antes del parón de selecciones el club che cosechó su primera victoria del curso liguero frente al Getafe de Bordalás por tres goles a cero, mientras que el Barça no pudo pasar del empate ante el Rayo Vallecano en otro partido marcado por la polémica con el VAR.