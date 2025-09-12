El artista conocido a nivel mundial que pisará por primera vez Valencia este mes de noviembre: "Este año solo ha ido a Madrid"

Valencia está muy en el mapa. Con la construcción y el estreno del Roig Arena son muchas las promotoras y los artistas, tanto de España como de fuera, que han decidido hacer una parada en la ciudad durante sus giras.

Entre tantos eventos que ya se han anunciado para este nuevo recinto, más de 70, figura la gala de "los premios musicales más importantes de España": LOS40 Music Awards 2025.

Se celebrarán el 7 de noviembre, pero durante los meses previos están desvelándose, gota a gota, los artistas que participarán en la gala. El más reciente ha causado ruido, mucho ruido. Es Ed Sheeran.

Se trata del "primer nombre internacional" que va a participar en esta gala de premios musicales, según explican desde la organización. O sea que pronto se conocerán más.

Ha sido durante la mañana de este viernes cuando los locutores Dani Moreno y Cristina Boscá han anunciado en su programa Anda Ya que Ed Sheeran participará en estos premios. Una gala que, de hecho, agotó las miles de entradas disponibles en 90 minutos.

El nombre de Ed Sheeran es especialmente importante porque no se trata de un artista cualquiera. La gran trayectoria musical del británico le avala, y su reconocimiento a nivel mundial también.

Es uno de los cantantes más exitosos a nivel mundial de la última década, y este 2025 únicamente ha pisado la capital española para ofrecer un par de conciertos.

Así, la de noviembre será la segunda visita de Ed Sheeran a España en 2025 tras arrasar este verano ante las más de 120.000 personas que abarrotaron el Riyadh Air Metropolitano durante dos noches.

Además, a vitrina del británico alberga ocho trofeos de LOS40 Music Awards, lo que le convierte en el artista anglosajón más galardonado en la historia de los premios.

Por eso, que este artista haya decidido sumarse a esta fiesta musical en Valencia hace que sea un gesto especial. No es cualquiera, y por su alta demanda y sus grandes giras, de no ser por este evento, quién sabe si algún día pisaría la capital del Turia.

Ed Sheeran será uno de los invitados de lujo de esta gran fiesta de la música a nivel mundial, pero no será el único. Por el momento también están confirmados Valeria Castro, Dani Fernándes y Aitana.

Roig Arena

El recinto multiusos impulsado por Juan Roig, presidente de Mercadona, ha contado con una inversión final global de 400 millones de euros. Así, como afirmó durante su presentación a los medios el director general de Roig Arena, Víctor Sendra, buscan "formar parte de la élite europea y mundial".

"El Roig Arena es una inversión de Juan Roig para Valencia, la Comunidad Valenciana y España de la cual se siente muy orgulloso, al igual que nosotros de que lo haga y que toda la sociedad se pueda beneficiar de ello", subrayó.

Entre septiembre de 2025 y de 2026, el recinto tiene previsto "recibir a más de un millón de personas" repartidas entre los distintos eventos musicales de entretenimiento, corporativos y deportivos que tiene programados hasta ahora, según ha asegurado Sendra.

En concreto, durante este periodo, el Roig Arena ya tiene cerrados 70 eventos corporativos, 70 conciertos y eventos de entretenimiento y cerca de 60 partidos de los equipos masculino y femenino del Valencia Basket. A esto habría que añadir la Copa del Rey de baloncesto.

"Los datos confirman que Valencia vende, que es una ciudad a tener muy en cuenta para las giras de grupos y artistas internacionales", ha destacado Sendra, que añade que "las cerca de 600.000 personas que van a poder disfrutar de la música en el Roig Arena van a impactar positivamente en la economía de la ciudad".

Se estima que, como mínimo, el Roig Arena impactará en más de 150 millones de euros en la economía valenciana hasta septiembre de 2026, una cifra que se focaliza en el público de fuera de Valencia que se desplazará a los eventos musicales y de entretenimiento y que no suma el turismo de negocios (eventos de empresa y congresos) y el generado por los partidos del Valencia Basket.