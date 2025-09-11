Rubén Fenollar (40), chef, contundente sobre el arroz: "Estos ingredientes forman la auténtica paella valenciana"

El arroz es algo identitario de la cultura valenciana. La gastronomía local, de carácter mediterránea, siempre se ha diferenciado por las diferentes formas de cocinar este plato, convirtiéndolo en toda una insignia.

De entre todas las diferentes composiciones, la paella valenciana triunfa en todo el mundo, lo que ha provocado que muchos restaurantes de todos los rincones busquen replicar la receta original. Pero, la auténtica paella valenciana solo es una.

Lo tiene claro el chef valenciano Rubén Fenollar, nacido en el Cabanyal y un fiel exponente de la tradición gastronómica valenciana que se ha convertido en una figura reconocida en el mundo de la cocina.

"¿Se puede llamar paella a todo arroz que hacemos en una paella? La respuesta es sí", detalla Fenollar. Sin embargo, advierte que "lo que no podemos llamarle es paella valenciana".

La razón es simple aunque muchos ignoran que es así realmente. Y es que, "la paella valenciana lleva unos ingredientes que es la que hacen que sea la auténtica".

Así lo asegura en un vídeo publicado en redes sociales por Valenciasecreta, donde, además, argumenta que se le puede llamar paella a todo arroz "siempre que tenga un sentido".

"Puede llamarle 'arroz de...' o 'paella de...', la paella es la sartén, el recipiente donde se prepara y cocina el arroz.

Además, también habla sobre de dónde proviene etimológicamente la palabra 'paella'. "Paella proviene del latín: Patella". Concretamente, este término corresponde a plato o sartén poco profunda.

Paella valenciana

La paella valenciana es el símbolo gastronómico que ha traspasado fronteras hasta ser mundialmente conocida. De hecho, ha sido declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial para preservar la receta y las tradiciones sociales y agrícolas que rodean su preparación.

El reconocimiento oficial fue otorgado por la Generalitat Valenciana en noviembre de 2021, y posteriormente recogido en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2022, asegurando así su protección a nivel nacional, ya que la paella no se entiende solo como un plato, sino como una experiencia cultural compartida.

Para su reconocimiento, se estableció una receta oficial con diez ingredientes indispensables: arroz con Denominación de Origen Valencia, pollo, conejo, judía verde plana, garrofón, aceite de oliva, agua, tomate, sal y azafrán.

Algunos cocineros añaden pimentón dulce, romero o caracoles, según la temporada. Sin embargo, se excluyen ingredientes populares en versiones modernas como guisantes, chorizo o mariscos, ya que no concuerdan con la tradición valenciana.

La paella ha trascendido lo culinario para convertirse en un ritual social. Reunir familia y amigos alrededor del fuego, compartir el arroz y respetar los tiempos son costumbres que refuerzan identidad comunitaria.

Valencia ofrece restaurantes históricos donde disfrutar la receta original. Entre ellos, Casa Carmela en la playa de la Malvarrosa destaca por mantener técnicas centenarias y preparar paellas siempre bajo encargo.

También sobresale La Pepica, fundada en 1898, frecuentada por personajes ilustres como Joaquín Sorolla o Ernest Hemingway. Su fama internacional la convierte en referente de la cocina tradicional valenciana en pleno Mediterráneo.

En El Palmar, el restaurante Bon Aire encarna la unión entre tradición familiar y excelencia culinaria. Sus reconocimientos en certámenes gastronómicos consolidan su papel como templo del arroz auténtico valenciano.