Un restaurante de Valencia está nominado a los premios TheFork: "La cocina es muy elaborada y creativa"

Un restaurante de Valencia está nominado a los premios TheFork.

Un joven restaurante de Valencia está nominado a los premios TheFork como las mejores aperturas del 2024 en España. En concreto, desde la nominación destacan "la cocina elaborada y creativa".

Entre las 41 nominaciones de esta nueva edición de TheFork Awards con Mastercard figuran cuatro restaurantes de la ciudad de Valencia, y cinco contando el local situado en el municipio de Alcossebre, en Castellón.

Uno de ellos es el restaurante Barbaric, un proyecto gastronómico ubicado en el barrio de Patraix que nació a finales de mayo de 2024 con Álex Sánchez y Julia Dewald.

El joven negocio, recomendado por el chef Vicky Sevillà, destaca por combinar una ambientación de bar clásico con algunos elementos rompedores. Por ejemplo, una barra de acero inoxidable que atraviesa el espacio, una imponente cocina abierta, mesas reducidas y un pequeño reservado con estanterías llenas de fermentos, encurtidos y vino.

Quien acude hasta Barbaric para degustar su propuesta gastronómica se encuentra con una cocina informal, pero no por ello poco cuidada. De hecho, es bastante elaborada, de corte creativo y que se encuentra en un constante cambio.

Así, los platos de este restaurante combinan técnicas de alta gastronomía con influencias asiáticas. Para ello combinan ingredientes locales de gran calidad con fermentos caseros como el miso de chufa o garrofó.

En su carta figuran una gran variedad de platos, pero esta va cambiando según la temporada y también el ánimo de su equipo, algo que marca la diferencia en este local.

En cuanto a las bebidas, en la carta de vinos figuran únicamente opciones exclusivamente naturales. Se trata de vinos seleccionados de pequeños productores locales e internacionales que también cambian regularmente.

Selección de vinos de Barbaric.

El restaurante, situado en el número 8 de la calle Santander, está abierto de martes a viernes entre las 19.30 y las 00.00 horas. Los sábados el horario se amplía, y además de por la noche también abre entre las 13.30 y las 16.30 horas.

Patraix

Se trata de un barrio que una vez fue un municipio independiente, hasta que en el año 1870 se anexionó con la gran ciudad de Valencia.

Después, sirvió como barrio obrero para los trabajadores que acudían a las fábricas cercanas, de ahí su estética.

Este lugar se caracteriza por ser un barrio familiar y tranquilo para vivir. Además, no está extremadamente alejado del centro de la ciudad.

Situado en el suroeste de Valencia, Patraix cuenta con más de 24.000 vecinos en el barrio y 58.000 en el distrito.

Así, cuenta con edificios históricos como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, construida en el siglo XVI y ubicada en la plaza de Patraix, uno de los lugares más reconocibles y céntricos del barrio.

De hecho, el casco histórico de Patraix está lleno de casas rurales antiguas que muestran perfectamente la esencia del barrio.