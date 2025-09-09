El pueblo de Valencia donde todavía se vive como antes, según la IA: "La vida es tranquila y la gente se saluda en la calle"

La vida acelerada y moderna ya ha llegado a prácticamente todas las grandes ciudades del país. En España, las urbes ya han dejado atrás muchas tradiciones de décadas anteriores y han instaurado el ritmo de vida rápido.

Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, todavía quedan localidades y rincones en los que todavía se vive "como antes". Para saber cuáles son, EL ESPAÑOL ha consultado Inteligencia Artificial, que ha destacado un pueblo de la provincia de Castellón.

En pleno corazón de la provincia se encuentra Vilafamés, un pueblo que ha sabido conservar la esencia de tiempos pasados. "Quien recorre sus calles siente que entra en un lugar donde la vida transcurre con otro ritmo, más humano y cercano, lejos de las prisas de la ciudad", asegura ChatGPT.

La IA, en su opinión, destaca cuatro puntos clave que le dan ese valor único tradicional. El primero de ellos es el casco histórico, que cuenta con calles empedradas que serpentean entre casas de piedra rojiza que conducen hasta lo alto del castillo árabe.

"Este entramado medieval se ha mantenido casi intacto, sin que el urbanismo moderno haya roto su armonía. Pasear por él es como hojear un libro abierto de historia", destaca ChatGPT.

El segundo aspecto es su pausado ritmo de vida. "Los vecinos se saludan al cruzarse, los pequeños comercios mantienen trato cercano, y las tertulias en los bares de siempre forman parte de la vida diaria", razona.

"Esa calidez humana es un rasgo que muchos asocian con la manera de vivir de antes", vuelve a apuntar la IA.

Por otro lado, las tradiciones también juegan "un papel esencial". Fiestas como las de San Miguel o la Virgen de la Asunción se celebran con gran arraigo, protagonizadas por peñas, procesiones y música de calle.

"No son espectáculos pensados para el turista, sino celebraciones que nacen del propio pueblo y mantienen vivo su espíritu comunitario", explica.

Vilafamés. Turisme CV

Por último, la IA resalta su incomparable entorno natural. "A su alrededor se extienden almendros, olivos y viñas que recuerdan el origen rural de sus gentes. Muchos vecinos siguen vinculados al campo, preservando saberes y costumbres transmitidos de generación en generación", concluye.

Vilafamés

Vilafamés es un pequeño municipio de la comarca de la Plana Alta, en la provincia de Castellón, que cuenta con una población de 1.938 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y que es considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

Sus calles empinadas llenas de belleza conducen al casco antiguo, declarado Conjunto Histórico Artístico. Este espacio se divide en dos zonas bien diferenciadas: la parte superior, con calles estrechas y zigzagueantes, y la inferior, de trazado más lineal y adaptado a la topografía.

Uno de los rincones más fotografiados es la Roca Grossa, un enorme bloque de piedra que permanece inmóvil desde hace siglos, aunque da la sensación de inestabilidad. La tradición popular asegura que quien la toca y pide tres deseos, verá cumplido al menos uno.

El recorrido continúa hacia el castillo, los lienzos de muralla y la Iglesia de la Sangre, erigida sobre restos musulmanes. El castillo, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, conserva gran parte de su estructura y muestra huellas romanas, musulmanas y cristianas.

La riqueza cultural se completa con la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, de estilo barroco, y el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni, ubicado en un palacio del siglo XV y con obras de Picasso, Guayasamín o Tàpies.

Vilafamés también guarda vestigios arqueológicos y ofrece experiencias enoturísticas con vinos de la IGP 'Vins de les Terres de Castelló'.